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В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час

29 мин. назад

Комиссия по МРОТ рекомендовала очередное повышение минимальной заработной платы в ФРГ до 12,41 евро в час. Предложение критикуют профсоюзы, работодатели довольны ее решением.

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Банкноты и монеты евро в кассе супермаркета
Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Комиссия по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) при правительстве ФРГ в понедельник, 26 июня, рекомендовала повысить МРОТ на 41 цент до 12,41 евро в час. Повышение должно произойти с 2024 года, с 2025 года МРОТ должна достигнуть 12,82 евро в час. Министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заявил в понедельник, что утвердит рекомендацию комисии и подготовит соответствующее постановление правительства. Всего повышение МРОТ затронет около шести миллионов занятых.

В последний раз МРОТ повысили в октябре 2022 года - с 10,45 евро в час до 12 евро представители правительственной коалиции из СДПГ, "зеленых" и СвДП отдельным законом в обход комиссии. 

Профсоюзы критикуют предложение комиссии

Рекомендация комиссии по МРОТ уже вызвала критику как со стороны профсоюзов, по мнению которых оплату труда нужно повысить как минимум до 13,50 евро в час. Профсоюз работников пищевой промышленности и общественного питания (NGG) заявил, что такое "незначительное" повышение МРОТ "не отражает условий жизни миллионов немцев и крайне запоздало". Председатель NGG Гидо Цайтлер (Guido Zeitler) заявил, что работодатели "протолкнули собственную повестку без оглядки на общество". Цайтлер отметил также, что комиссия по МРОТ оказывает компаниям "медвежью услугу": существенное повышение МРОТ помогло бы повысить снизившийся за последнее время спрос.

В свою очередь, в Союзе работодателей Германии (BDA) "довольны" принятым решением. "Не стоит забывать, что мы находимся в рецессии, и компании испытывают сильное давление. Комиссия справилась со своей задачей и не стала участвовать в политическом соревновании под девизом: кто предложит больше", - говорится в заявлении.

МРОТ была введена в Германии в 2015 году. В соответствии с Европейской директивой о МРОТ она должна составлять не менее 60 процентов от медианной заработной платы. Агентство Reuters отмечает, что комиссия по МРОТ еще не работала в условиях столь высокой инфляции. Ранее для повышения покупательской способности государственным и муниципальным служащим в ФРГ была выплачена не облагаемая налогами премия.

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