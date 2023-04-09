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Министр труда Германии Хубертус Хайль
Министр труда Германии Хубертус ХайльФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Министр труда ФРГ выступил за значительное повышение МРОТ

Даниил Сотников
23 мин. назад

Из-за высокой инфляции и растущих тарифов в Германии минимальную зарплату "значительно" повысят, спрогнозировал министр труда Хубертус Хайль в интервью Bild am Sonntag.

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Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заявил, что ожидает "значительного" повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году. Об этом он сказал в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 9 апреля.

"Работа должна справедливо оплачиваться. Поэтому к следующему январю будет новое повышение МРОТ. Летом Комиссия по МРОТ должна сделать предложение. Я ожидаю значительного увеличения", - подчеркнул министр. По словам Хайля, это связано с высоким уровнем инфляции и растущими зарплатами, которые должны быть "отражены в предстоящем повышении минимальной заработной платы".

Минимальная заработная плата в Германии в настоящее время составляет 12 евро в час. В последний раз она была повышена 1 октября 2022 года. Это решение в исключительном порядке правительство приняло правительство без консультаций со специально созданной комиссией, которая раз в два года делает свое предложение по изменению МРОТ, отмечает агентство AFP.

Министра обвинили во вмешательстве в работу Комиссии по МРОТ

Из-за высокой инфляции уже в марте 2023 года разгорелись споры о необходимости очередного повышения МРОТ. Общественные организации призывали к резкому повышению до 14 евро и выше, работодатели предупреждали о "нереалистичных высотах", пишет dpa.

Заместитель председателя входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) раскритиковал Хайля, обвинив его во вмешательстве в этот вопрос. "Может создаться впечатление, что федеральное правительство подрывает фактическую цель Комиссии по МРОТ, которая состоит в том, чтобы не допускать политических требований в этих дебатах", - сказал он, призвав рассматривать заявление Хайля не как требование, а как прогноз.

Генеральный директор Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Штеффен Кампетер (Steffen Kampeter) также обвинил министра в саботировании работы комиссии. "Руководство коалиции должно решить, будет ли оно продолжать терпеть продолжающиеся нарушения со стороны федерального министра труда", - заявил он.

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