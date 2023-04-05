Прогноз: ВВП ФРГ вырастет на 0,3 процента в этом году

Ведущие экономические институты ФРГ на фоне снижения цен на энергоносители больше не ожидают рецессии в Германии, ВВП увеличится на 0,3% в 2023 году. Однако инфляция, вероятно, останется высокой.

Экономисты на фоне снижения цен на энергоносители больше не ожидают рецессии в Германии в краткосрочной перспективе. Предполагается, что валовой внутренний продукт (ВВП) ФРГ вырастет в 2023 году на 0,3% в этом году. Об этом говорится в совместном прогнозе ведущих немецких экономических институтов для федерального правительства в Берлине, обнародованном в среду, 5 апреля.

Тем не менее инфляция в Германии будет высокой и может составить в текущем году 6%, считают эксперты.

"Экономический спад в зимнем полугодии 2022/2023 года, вероятно, окажется менее серьезным, чем опасались осенью", - пояснил глава экономического отдела Ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

Инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне в 2,4%

При этом Волльмерсхойзер добавил, что снижение покупательной способности также будет менее существенным, что объясняется уменьшением стоимости энергоносителей.

В 2024 году ожидается рост ВВП на 1,5%. Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне в 2,4%.

Правительственные меры, направленные на облегчение финансового бремени, и ожидаемое повышение зарплат "укрепляют внутренний спрос", подчеркивается в докладе.

В составлении отчета принимали участие мюнхенский Институт экономических исследований ifo, Институт экономического анализа имени Лейбница в Галле, Кильский институт мировой экономики, Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований RWI в Эссене.

Эксперты также сотрудничали с Австрийским институтом экономических исследований и венским институтом IHS. Отчет служит основой для собственного прогноза правительства Германии.

В Германии вновь улучшились деловые настроения

Индекс делового климата ifo в марте вырос до 93,3 пункта с 91,1 в феврале. Об этом сообщил 27 марта мюнхенский Институт экономических исследований ifo по итогам опроса 9 тысяч руководителей немецких компаний.

"Несмотря на турбулентность в некоторых международных банках - экономика Германии стабилизируется", - отметил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Настроения в немецком бизнесе улучшились. Речь идет о пятом повышении подряд. По данным экспертов, оно обусловлено прежде всего деловыми ожиданиями. Компании также заявили и об улучшении текущих дел.

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