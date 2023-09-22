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В ФРГ - голодовка дальнобойщиков из-за долгов по зарплате

Павел Мыльников
22 сентября 2023 г.

Дальнобойщики разбили лагерь на площадке для отдыха на автобане близ города Грефенхаузен, чтобы добиться от польской фирмы погашения долгов по зарплате. Компания в свою очередь подала в прокуратуру иск о вымогательстве.

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Грузовые автомобили Scania и Mercedes-Benz в лагере протестующих дальнобойщиков
Лагерь протестующих дальнобойщиковФото: Arne Dedert/dpa/picture-alliance

В федеральной земле Гессен в центральной части Германии водители-дальнобойщики объявили голодовку в знак протеста против задолженностей по зарплате, сообщает агентство dpa в пятницу, 22 сентября. По словам профсоюзного активиста Эдвина Атемы из Нидерландов, которого водители уполномочили вести переговоры от их имени, акция началась 19 сентября. "Водители находятся в отчаянии", - рассказал Атема агентству. Многие из них, по его словам, даже влезли в долги, чтобы получить возможность выполнять заказ на рейсы по Западной Европе.

Дальнобойщики, большинство которых составляют граждане Узбекистана и Грузии, более двух месяцев назад разбили лагерь на одной из площадок для отдыха на автобане в районе Грефенхаузена. Многие из водителей грузовиков жалуются, что не получали зарплату уже несколько месяцев.

Их работодателем выступает компания-перевозчик из Польши. Переговоры с ней в настоящее время не ведутся. Несколько недель назад эта фирма подала в прокуратуру Дармштадта иск о вымогательстве и на запросы СМИ не отвечает.

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