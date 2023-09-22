В ФРГ - голодовка дальнобойщиков из-за долгов по зарплате

Дальнобойщики разбили лагерь на площадке для отдыха на автобане близ города Грефенхаузен, чтобы добиться от польской фирмы погашения долгов по зарплате. Компания в свою очередь подала в прокуратуру иск о вымогательстве.

В федеральной земле Гессен в центральной части Германии водители-дальнобойщики объявили голодовку в знак протеста против задолженностей по зарплате, сообщает агентство dpa в пятницу, 22 сентября. По словам профсоюзного активиста Эдвина Атемы из Нидерландов, которого водители уполномочили вести переговоры от их имени, акция началась 19 сентября. "Водители находятся в отчаянии", - рассказал Атема агентству. Многие из них, по его словам, даже влезли в долги, чтобы получить возможность выполнять заказ на рейсы по Западной Европе.

Дальнобойщики, большинство которых составляют граждане Узбекистана и Грузии, более двух месяцев назад разбили лагерь на одной из площадок для отдыха на автобане в районе Грефенхаузена. Многие из водителей грузовиков жалуются, что не получали зарплату уже несколько месяцев.

Их работодателем выступает компания-перевозчик из Польши. Переговоры с ней в настоящее время не ведутся. Несколько недель назад эта фирма подала в прокуратуру Дармштадта иск о вымогательстве и на запросы СМИ не отвечает.

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