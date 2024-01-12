Загадки и странности на суде по делу о шпионаже в пользу РФ

В Берлине продолжается судебный процесс по делу об измене родине и шпионаже в пользу России. Подсудимые - сотрудник BND Карстен Л. и бизнесмен Артур Э. У наблюдателей копятся вопросы.

В зале суда такая тишина, что слышен лишь шорох фантика - охранник разворчивает конфетку и предлагает ее коллеге-сотруднице. Подсудимый Артур Э. сидит посреди зала, откинувшись на стуле и покачивая ногой. Весь в черном и ослепительно белых кроссовках, как это модно в Берлине. Он - один из двух фигурантов дела об измене родине и шпионаже в пользу РФ. Второй подсудимый - Карстен Л., бывший глава службы собственной безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND)

Немецкие СМИ называют этот процесс самым громким за последние десятилетия, который касается шпионажа - обвинение утверждает, что уже после начала войны в Украине из BND утекали секретные материалы в Москву. В случае признания виновными обоим подсудимым грозит пожизненное заключение.

Показания с прицелом на мягкий приговор

Для выступления в суде в четверг, 11 января, охранники вывели Артур Э. из стеклянного павильона, где находится скамья подсудимых, и усадили за стол для свидетелей. Из-за этого судья, председательствующий на процессе, дважды оговорился и назвал его "свидетелем", а не "обвиняемым". Прямо перед подсудимым - судья, слева - двое представителей Генеральной прокуратуры ФРГ, справа - адвокаты его предполагаемого подельника и его собственные защитники.

Артур Э. говорит по памяти, не торопясь, с паузами, тщательно следя за тем, чтобы судьи и журналисты успевали записывать. Чистосердечное признание как способ снизить срок заключения в случае обвинительного приговора - на этом строится тактика его адвокатов. В отличие от Карстена Л., который упорно молчит.

Его берлинский адвокат Йоханнес Айзенберг заявил, что подробное признательное выступление Артура Э. лишает смысла ужесточение режима содержания Карстена Л. - примерно два месяца назад он был помещен в одиночную камеру. Судьи заявили, что таким образом хотят предотвратить попытки воздействия со стороны обвиняемого на его сообщника, который дает признательные показания.

Адвокат сравнивает сотрудника BND с Алексеем Навальным

Адвокат сотрудника BND в очередной раз призвал смягчить условия содержания под стражей Карстена Л. - его подопечный проводит 23 часа в сутки в одиночной камере и в полной тишине, поскольку соседние камеры пусты. Гулять ему можно час в день - также в одиночестве. Йоханнес Айзенберг уже дважды сравнил Карстена Д. с Алексеем Навальным и призвал прекратить эти, как он выразился, "пытки".

Штаб-квартира BND в Берлине Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

Чем дольше длится этот судебный процесс, тем более странные детали обсуждаются в зале суда. Если в первый день слушаний речь шла о шпионаже и государственной тайне, то 11 января - о местами забавных и местами не совсем понятных или даже совсем непонятных деталях путешествий одного из подсудимых в Москву. Речь о российском немце Артуре Э., который, по данным прокуратуры, был связным между сотрудником BND Карстеном Л. и российскими спецслужбами.

Показания Артура Э.

Рассказ Артура Э. о его поездках в Москву был полон странных и порой необъяснимых деталей. Например, машина, на которой, по словам подсудимого, его возили по Москве, была загружена упаковками с детским питанием. Другой пример: во время встречи в московском ресторане с двумя предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб один из них, утверждает Артур Э., показал ему служебное оружие - но никто в зале суда не понял, а судья почему-то не спросил - какое именно. Был ли это, скажем, пистолет, автомат или что-то еще.

Или еще вопрос: почему подсудимый не стал открывать конверты с деньгами, которые ему, по его словам, вручили в качестве вознаграждения в Москве? И каким образом он пронес 400 тысяч евро наличными через таможню в московском аэропорту, из которого вылетел в Стамбул ? Все это - лишь мелкие детали из показаний Артура Э. Между тем 11 января окончательно стало ясно, что одного из предполагаемых агентов ФСБ в Москве все-таки звали "Гасан", хотя в обвинительном заключении он был назван на французский манер - "Гарсон".

На следующем заседании суда, которое назначено на 18 января, пройдет допрос свидетелей. Но говорить они будут не о возможном шпионаже, а об условиях содержания подсудимых в СИЗО Берлина. В суд вызваны тюремный врач-стоматолог и ее ассистентка, вопросы к которым будут касаться правил и распорядка в следственном изоляторе.

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