Суд по делу о шпионаже в пользу РФ: берлинский театр драмы

В Берлине продолжается судебный процесс над двумя гражданами Германии, обвиняемых в шпионаже в пользу России. На скамье подсудимых - сотрудник службы внешней разведки Германии и его сообщник, частный предприниматель, уроженец Волгоградской области. Обоим в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное заключение. Репортаж с четвертого дня процесса в четверг, 21 декабря.

Адвоката раздражает все

Если плохому танцору мешает какая-нибудь лампочка на потолке, то хорошего адвоката раздражает буквально все. А Йоханнес Айзенберг (Johannes Eisenberg) считается прекрасным адвокатом - во всяком случае знатоки берлинской судебной хроники в кулуарах судебного процесса отзываются о нем как о большом профессионале. Но на суде по делу об измене родине и шпионаже адвоката Айзенберга раздражает все. Его выводят из себя "надменные", как ему кажется, взгляды прокуроров - они, как у судьи, сидят на возвышении и адвокату кажется, что на него смотрят "свысока". Его нервирует судья, которого он обвиняет в "нарушении авторского права" за намерение использовать в материалах дела текст одного из его заявлений. Он обвиняет Федеральное ведомство по уголовным делам в манипуляции ходом процесса, в преднамеренном запутывании адвокатов и скрытии от них материалов расследования. Он говорит, что на чтение обвинительного заключения его ассистент потратил 136 часов - и требует остановить процесс. Он то и дело прерывает судью, встает, что-то говорит судейской коллегии.

"И не смейтесь! Я с вами строго разговариваю" - бросает он в лицо одному из прокуроров.

Почему прокурор улыбается

За свою улыбку прокурор еще вынужден будет объясняться. В среду, 20 декабря, под занавес третьего дня разбирательства, один из обвинителей выступит с коротким заявлением по поводу своей улыбки. Как выяснится,в первый день суда, за неделю до этого, зоркие немецкие репортеры усмотрели, как прокурор через весь зал улыбнулсяподсудимому Артуру Э. И на следующий день эта улыбка была истолкована двумя берлинскими газетами чуть ли не как признак особых отношений прокуратуры с одним из подсудимых. В результате в среду прокурор официально заявил, что улыбнулся подсудимому "случайно", поскольку тот в целом много улыбается.

Артур Э. действительно много улыбается. Как и журналисты, количество которых на процессе уменьшается с каждым днем - в четверг, 21 декабря, репортеров на заседании осталось шесть человек. Но это - привилегированная публика, своего рода "бизнес-класс" в зале суда: первый ряд, возможность пронести в зал собственный блокнот и использовать авторучку, которую на входе выдает охрана.

Простая публика отделена от зала стеклянной стеной, и может использовать только казенные карандаши и казенную бумагу. Хотя и "простой" назвать ее нельзя - прилично одетые люди с остро заточенными карандашами говорят вполголоса и смотрят куда-то в сторону, когда адвокат обвиняемого заявляет, что в заленаходятся наблюдатели от BND.

В четверг утром следует ответный выпад прокуратуры: один из обвинителей обращается к суду с вопросом, почему адвокат Айзенберг не носит мантию, которая полагается участникам судебных разбирательств (прокуроры действительно участвуют в процессе в бордовых мантиях, а адвокаты и судьи - в черных). На что Айзенберг реагирует мгновенно: оказывается, в 2009 году власти Берлина отменили дресс-код для адвокатов, и он - один из немногих нонконформистов, кто ходит на суд без мантии. После обмена колкостями суд приступает к допросу свидетелей.

Защита требует прервать процесс

Адвокат Йоханнес Айзенберг представляет в суде главного обвиняемого -сотрудника BND Карстена Л. Защитник требует прервать процесс, потому что, якобы, в материалах обвинения перепутаны номера томов, что затрудняет работу адвокатов. Потому что, якобы, прокуратура продолжает расследование и добавляет новые материалы к обвинению. Потому что его подзащитный подвергается "пыткам", поскольку находится фактически в полной изоляции и был даже лишен возможности посетить рождественский концерт в СИЗО.

Тему рождественского концерта суд обсудил отдельно: на заседание была вызвана сотрудница СИЗО, которая принимает заявки от заключенных, желающих посетить концерт. В этом году в ее блоке на 40 мест было подано не менее 80 заявок, так что половине пришлось отказать. В том числе и всем тем, у кого содержатся сообщники по уголовному делу в СИЗО - чтобы избежать контактов между подозреваемыми. О программе концерта сотрудница СИЗО ничего рассказать не смогла, поскольку не была на нем. "Там вроде поют. Но подарками точно не обмениваются", - сказала она. В СИЗО она координирует группы по этике и игре на гитаре.

Почему обвиняемые по делу находятся в изоляции

Незадолго до начала рассмотрения дела депешу из СИЗО: заместительница службы безопасности следственного изолятора информировала суд о странном инциденте - 25 ноября 2023 один из охранников изъял у заключенного конверт с письмом, предназначенным Артуру Э. Это письмо судья зачитал на процессе полностью.

"Каждый твой рассказ - лишний", - обращается в нем неизвестный автор предположительно к обвиняемому по делу о шпионаже 32-летнему российскому немцу. И советует ему валить все на ЦРУ и ФБР, вместо того, чтобы рассказывать следователям о встречах в московских ресторанах "Иль Патио" с людьми, представившимися как "Павел" и "Гасан".

Эта "конспиративная коммуникация" и стала поводом для решения суда усилить режим содержания под стражей - обвиняемым предписано гулять в одиночестве и не разговаривать с другими постояльцами СИЗО. В суде выступали как сам охранник, изъявший записку, так и еще один заключенный, который стал курьером в СИЗО. Он не имеет никакого отношения к делу о шпионаже и арестован рамках совершенно другого уголовного дела. По его словам, в пятницу, 24 ноября, под дверь его камеры в СИЗО просунули конверт, а незнакомый мужской голос снаружи на ломаном немецком сказал, что завтра "у тебя это письмо заберут". В субботу, 25 ноября, свидетель отправился забирать посылку с продуктами - и на обратном пути в камеру к нему действительно кто-то обратился за письмом. Он донес продукты до камеры, забрал конверт - и попался на глаз охраннику. Который у него этот конверт изъял.

Адвокат обвиняемого сотрудника BND постоянно заявляет о том, что часть доказательств в обвинительном заключении получена от неназванных"иностранных спецслужб". Он ставит под сомнение их достоверность, однако суд еще не приступил к рассмотрению этих доказательств по существу.

Кстати, каким образом прокуроры будут добираться на суд в январе, теперь не понятно. Генеральная прокуратура Германии находится не в Берлине, а на другом конце страны - в Карлсруэ. Езды туда - шесть часов на поезде. Со второй недели января профсоюз машинистов планирует бессрочные забастовки, а внутренние перелеты по Германии сотрудникам федеральных ведомств запрещены в рамках борьбы с глобальным изменением климата.

Процесс продолжится 10 января.

Cмотрите также: