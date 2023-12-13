Cотруднику BND грозит пожизненное за шпионаж в пользу России

Конверты с сотнями тысяч евро, встречи на конспиративных квартирах в Москве - в Берлине начался процесс по делу о шпионаже в пользу России. Один из подсудимых - сотрудник немецкой разведки Карстен Л. Репортаж DW.

У одних журналистов - маленькие красные карточки, у других - большие розовые. И те, и другие дают право доступа в зал, говорит представитель пресс-службы Высшего суда Берлина. Но служба безопасности признает только красные, и обладателям розовых приходится долго спорить с охранниками. Которые - о, чудо! - поддаются на уговоры. Потому что правила аккредитации (шесть страниц мелким шрифтом) на этом громком процессе, который начался в немецкой столице 13 декабря, никто из охранников не читал.

Одним разрешили взять с собой блокноты, другим - нет. Авторучки отобрали у всех, взамен каждому раздали по одному остро заточенному карандашу. Строго по одному. Спустя три минуты карандаши собрали, раздали авторучки. Строго по одной. На выходе их снова соберут.

Обвинямемым инкриминируется два эпизода передачи секретных данных ФСБ России Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Никто не знает, сколько времени. Часы отобрали у всех, смартфоны тоже. Но ясно одно - начало безнадежно откладывается, в очереди на вход еще два десятка журналистов. Открытый процесс по делу об измене родине и шпионаже в пользу российской ФСБ - диковинка для берлинской юстиции. С опозданием на 50 минут журналистов впускают в зал заседаний.

На столе возле адвокатов установлены два подключенных к электросети ящика, обшитых деревом - оказывается, это аппаратура, защищающая мобильные телефоны от прослушки. В эти ящики адвокаты должны складывать свои смартфоны тогда, когда суд будет переходить в закрытый режим. Потому что речь все-таки идет о государственной тайне - несмотря на то, что процесс открыт для общественности.

Обоим подсудимым грозит пожизненное заключение

На скамье подсудимых - двое. В дальнем углу - Карстен Л., профессиональный военный, полковник бундесвера, сменивший армию на Федеральную разведывательную службу Германии (BND). В ближнем углу - Артур Э., российский немец, уроженец Волгоградской области, предприниматель. Обоих обвиняют в шпионаже в пользу Российской Федерации. В случае признания виновными обоим грозит пожизненное заключение

Здание Федеральной прокуратуры Германии Фото: picture-alliance/dpa

Представитель Федеральной прокуратуры Германии зачитывает обвинительное заключение: в нем два эпизода передачи секретной информации из баз данных BND в Москву. В обоих случаях утверждается, что Карстен Л., пользуясь своим служебным положением, распечатывал или фотографировал секретные материалы и передавал их Артуру Э., который отвозил их в Москву. Билеты на рейсы из Мюнхена через Стамбул ему, по данным обвинения, покупал его московский знакомый, бизнесмен Виса М., который теперь также разыскивается немецкими властями.

В Москве Артур Э., как выяснило следствие, встречался с сотрудниками ФСБ - в ресторанах, а также на квартирах, якобы принадлежащих его московскому бизнес-партнеру Висе М., а из Москвы в Мюнхен возвращался с конвертами, набитыми деньгами. Фамилии обоих подсудимых и их предполагаемого московского связного известны, их можно найти на сайтах американских СМИ. Однако немецкие СМИ придерживаются правила, по которому в прессе можно называть лишь первую букву фамилии подозреваемого или обвиняемого.

В общей сложности, по словам государственного обвинителя, оба подсудимых получили от РФ свыше 800 тысяч евро наличными - в конвертах формата А4. По заявлению представителя Генпрокуратуры ФРГ, эти деньги передали им в Москве сотрудники ФСБ. Подобные суммы наличных невозможно пронести незаметно через таможню. По данным обвинения, в мюнхенском аэропорту обойти таможенный контроль Артуру Э. помогали связи Карстена Л. Про то, как Артур Э. смог вывести такие суммы наличными из Москвы, - ни слова.

Но когда дело доходит до вопроса о том, что же конкретно содержалось в документах BND, оказавшихся, по данным обвинения, в распоряжении ФСБ и ставших причиной для столь щедрых выплат, прокуратура просит перевести заседание в закрытый режим. И журналистов выводят из зала, отбирая у них на выходе авторучки. Адвокат одного из подсудимых перед этим жалуется, что сам знакомился с делом из публикаций в СМИ, не имея полного доступа к материалам прокуратуры. По его словам, это "показательный процесс".

Самый громкий шпионский скандал в Германии за десятилетия

Между тем краткое содержание материалов этого уголовного дела доступно в Германии всего за 6,40 евро в любом газетном киоске - в минувшие выходные популярный еженедельник Der Spiegel опубликовал подробности шпионского скандала. Журналисты утверждают, что сумели ознакомиться с текстом обвинительного заключения.

Как написал Der Spiegel, на основании информации из BND в России поняли, что немецкая разведка имеет доступ к закрытому мессенджеру ЧВК "Вагнер" - то есть в разгар боевых действий в Украине западные спецслужбы читали внутреннюю переписку ЧВК. Der Spiegel утверждает, что начавшийся процесс может считаться самым громким шпионским скандалом в Германии за последния десятилетия. Разбирательства по делу займут не менее полугода, вынесение приговора ожидается не раньше лета 2024 года.

В BND Карстен Л. возглавлял службу собственной безопасности

Эта история, как следует из обвинительного заключения, началась в сентябре 2022 года на берегу Штарнбергского озера в Баварии, где в кафе у озера двое нынешних подсудимых - сотрудник BND Карстен Л. и российский немец Артур Э. - встретились с гостем из России Висой М., бизнесменом с обширными связями в Москве. Он поделился, что хочет получить вид на жительство в Германии, говорит обвинение, а затем предложил сотруднику BND подумать, не хочет ли он сделать что-то полезное для "обеих стран". То есть - передать в Россию что-нибудь интересное из того, к чему имеет доступ как сотрудник немецкой разведки.

Штаб-квартира BND в Берлине Фото: C.Hardt/Future Image/imago

В BND Карстен Л. руководил отделом в службе технической разведки, которая базируется в городе Пуллах под Мюнхеном и занимается перехватом телефонных разговоров, интернет-трафика и спутниковой коммуникации. Незадолго до ареста он был повышен в должности, его назначили руководителем службы собственной безопасности BND.

Артур Э. уволился из бундесвера в 2015 году и занялся торговлей алмазами и драгоценными камнями. Он много путешествовал по миру - немецкие СМИ пишут, что он бывал в Дубае, Израиле, Африке, Бразилии, Юго-Восточной Азии и США. И регулярно - в России. В мае 2021 года, утверждает прокуратура, он познакомился с Карстеном Л. на празднике в своем баварском селе. И когда спустя некоторое время в Москве Артур Э. познакомился уже с предпринимателем Висой М., который, как выяснило следствие, попросил помощи с получением вида на жительство в Германии, Артур Э. вспомнил о Карстене Л.

Власти Германии сделали выводы из шпионского скандала

По данным прокуратуры, российские спецслужбы интересовались системами вооружений, произведенными в США и ФРГ и передаваемыми Украине. Осенью 2022 года BND получила информацию от другой иностранной спецслужбы об изменнике в собственных рядах.

В конце декабря 2022 года был арестован в Берлине Карстен Л., а спустя несколько недель после этого - и его подельник Артур Э., вернувшийся из США. В ходе следствия, как написал Der Spiegel, Артур Э. дал подробные показания, которые были подтверждены данными из его мобильного телефона и банковскими транзакциями.

Как сообщают немецкие СМИ, правительство и BND уже сделали первые выводы из случившегося - в обновленном законе о BND теперь предусмотрены более строгие меры, направленные на исключение утечек секретной информации. Среди прочего, в будущем разрешены проверки машин и сумок сотрудников немецкой разведки, выходящих из ее здания, а также осмотр содержимого их мобильных телефонов. До сих пор подобные меры в отношении сотрудников BND были недопустимы.

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