Дело о шпионаже на РФ: адвокат сотрудника BND атакует судей

Обвиняемые в шпионаже в пользу России избрали разные стратегии защиты на процессе в Берлине. Сотрудник BND делает ставку на версию об "украинском заговоре", его подельник - на чистосердечное признание. Репортаж DW.

Пока Артур Э. возил, как утверждает обвинение, пачками деньги из Москвы, его отношения с Карстеном Л. были явно лучше, чем сейчас. Сейчас они сидят по разные углы стеклянного павильона в зале суда, не разговаривают и не смотрят друг на друга.

Еще полтора года назад они были если и не друзьями, то уж точно бизнес-партнерами в рамках своего "стартапа" по продаже государственных тайн Германии России. Карстен Л. фотографировал, распечатывал и выносил секретные документы немецкой разведки, а Артур Э. отвозил их в Москву и возвращался с деньгами. Во всяком случае именно обо всем этом говорится в зачитанном в суде обвинительном заключении Генпрокуратуры ФРГ.

Теперь же Йоханнес Айзенберг (Johannes Eisenberg), адвокат Карстена Л., бывшего руководителя службы собственной безопасности Федеральной разведывательной службы (BND), то и дело срываясь на крик, называет Артура Э. "мошенником", бросает прокурору "Вы меня бесите" и заявляет судье, что его подзащитный "ужасно страдает" от того, что ему запретили приходить на рождественский концерт в СИЗО.

Адвокаты российского немца, бизнесмена Артура Э. не реагируют. Но быстро становится ясно, что у двух подсудимых - диаметрально противоположная стратегия защиты. Один молчит, другой дал подробные признательные показания, и, судя по заявлениям своих адвокатов, делает ставку на то, что чистосердечное признание смягчит меру наказания.

На процессе по делу о шпионаже в пользу РФ, который проходит в Высшем суде Берлина, 14 декабря был второй день слушаний.

Процесс по делу о шпионаже: Л. и Э. молчали на суде

Рождественский концерт в СИЗО адвокат сотрудника BND Карстена Л. упомянул не случайно - обоим подсудимым запрещено общаться между собой в следственном изоляторе, а чтобы снизить вероятность случайных встреч им запрещено участвовать в мероприятиях для заключенных.

Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

Ибо, как утвержается, в СИЗО, где находятся подсудимые, уже перехватили записку, которую один из заключенных в качестве курьера должен был предположительно доставить от Карстена Л., в прошлом полковника бундесвера, Артуру Э. Судя по обнародованным прокуратурой фрагментам из текста записки, Карстен Л. призывает в ней своего подельника отказаться от показаний, заявить о давлении со стороны украинских спецслужб и о том, что вся эта скандальная история спланирована ЦРУ и ФБР ради того, чтобы выставить на посмешище немецких разведчиков.

Адвокат сотрудника BND не по-немецки эмоционален. Он не раз повышал голос, жалуясь, по его выражению, на "издевательства" со стороны следствия и прокуратуры. В том числе на то, что все материалы этого уголовного дела существуют только в бумажном виде, в результате чего он вынужден таскать на встречи со своим подзащитным в СИЗО папки-скоросшиватели.

А еще на то, что вся эта история про высокопоставленного сотрудника BND, якобы выдавшего немецкие государственные секреты России, - не более чем американо-украинская провокация.

Материалы уголовного дела - только на бумаге

"На этом процессе нет электронных материалов, потому что слишком высока опасность того, что секретные сведения могут быть перехвачены. Поэтому материалы дела действительно существуют только на бумаге, и, конечно, эти папки хранятся в офисах у адвокатов, - подтверждает пресс-секретарь суда Лиза Яни (Lisa Jani). - А чтобы им не надо было таскать материалы туда-сюда на суд, в зале судебного заседания у нас есть дубликаты всех материалов - как для адвокатов, так и для представителей прокуратуры". Действительно - в зале заседания стоят шкафы с материалами дела.

В импровизированном пресс-центре суда немецкие журналисты упражняются в орфографии и географии, записывая на слух детали из материалов дела. Аэропорт Шереметьево, куда якобы прилетал немецкий Артур Э.; названия московских сетевых забегаловок, где он якобы встречался с представителями российских спецслужб; наконец, как пишется по-немецки имя Гасан - так якобы представился один из московских партнеров Артур Э.

А те из журналистов, кто помоложе, или для кого немецкий - не родной, уточняют написание словечка Kassiber из воровского жаргона, которым в тюрьмах Германии называют нелегальные, иногда зашифрованные послания заключенных друг другу.

Адвокат Карстена Л. резко критикует методы следствия

Заседание 14 декабря начинается с того, что прессу просят выйти - прокурор будет зачитывать три страницы из обвинительного заключения под грифом "секретно" - там речь идет о сути того, что подозреваемые в шпионаже передали в Москву за деньги. Но когда прокурор заканчивает выступление и журналисты возвращаются в зал, адвокат Карстена Л. Йоханнес Айзенберг берет слово и комментирует "закрытое" выступление прокурора так, что становится ясно, о чем там идет речь.

68-летний Айзенберг - гроза судей и звезда берлинской адвокатуры. Он не стесняется в выражениях, сравнивая ход следствия по этому делу с методами прежних тоталитарных политических режимов в Германии, провоцируя сначала недовольные взгляды, а потом и резкую отповедь со стороны прокурора.

Знатоки берлинской судебной сцены утверждают, что Айзенберг еще не в лучшей форме и что настоящий спектакль ждет публику на стадии допроса подсудимых, когда пожилой немецкий адвокат начнет расспрашивать Артура Э. - 32-летнего уроженца Волгоградской области, на показаниях которого, собственно, и построено обвинение.

Слушания дела возобновятся 20 декабря,

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