В немецкой разведке шпионили в пользу РФ? Что скажет суд

13 декабря в Германии начинается процесс по делу о шпионаже. Экс-сотрудника разведки (BND) и его возможного сообщника обвиняют в передаче секретных данных России. Что известно - у DW.

Процесс по делу о шпионаже в пользу России начался 13 декабря в Высшем земельном суде Берлина и будет проходить до июля 2024 года. Главный обвиняемый - Карстен Л., бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Его арестовали в декабре 2022 года, о чем 22 декабря того же года официально сообщила Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ. На скамье подсудимых также предполагаемый сообщник Карстена Л. - бизнесмен Артур Е, которого арестовали в январе 2023 года.

Карстена Л. и Артура Е. обвиняют в госизмене с "особо тяжкими" последствиями. Им инкриминируют то, что они совместно с российским предпринимателем сообщали секретные данные ФСБ России. Согласно Федеральной прокуратуре ФРГ, расследование по этому делу проводилось при содействии BND и американского ФБР. В обвинительном заключении речь идет о девяти документах BND, касающихся проекта по сбору технической информации, которые оказались в распоряжении российской спецслужбы.

Секретная информация на компьютерах BND

Прокуратура, утверждает, что Карстен Л. в сентябре и октябре 2022 года распечатал секретные документы на своих рабочих компьютерах в берлинской штаб-квартире BND и в Пуллахе или же сфотографировал их с монитора компьютера., а Артур Е. привез их в Москву и передал российской спецслужбе.

В тексте обвинения называются и определенные детали: "Во время встречи в Москве в сентябре 2022 года сотрудник ФСБ передал Артуру Е. лист с вопросами, которые вызывали особый интерес у российской спецслужбы. В качестве ответов Карстен Л. предоставлял информацию из документов BND. Артур Е. передал ответы во время встречи в октябре 2022 года". Эту встречу, как утверждается, для Артура Е. организовал российский предприниматель, который также заказал ему авиабилеты и оплатил их.

Глава BND Бруно Каль Фото: photothek/imago

Информация BND, переданная ФСБ, оказалась, по данным прокуратуры, государственной тайной. Ее разглашение привело к "угрозе внешней безопасности ФРГ с особо тяжкими последствиями". За эти сведения Карстен Л, утверждает обвинение, получил от российской спецслужбы 450 000 евро, а Артур Е. - минимум 400 000 евро наличными. Как указывает Федеральная прокуратура, деньги Артур Е. забрал в Москве в ноябре 2022 года, а ввезти их в Германию ему помог Карстен Л. "В этих обстоятельствах Карстен Л. позаботился о том, чтобы Артур Е. при возвращении в Германию в аэропорту по служебным причинам смог избежать таможенного контроля", - говорится в обвинении.

По оценке главы BND Бруно Каля (Bruno Kahl), фактический ущерб, нанесенный от происшедшего, оказался намного ниже, чем изначально предполагалось. Количество утекшей в Москву информации и ее ценность была "очень ограниченной", заверил Каль в интервью изданию Der Tagesspiegel. Среди этой информации, по его словам, не было материалов, которые были получены от других спецслужб.

Сотрудников BND теперь будут проверять

С последствиями случившегося столкнулись спустя несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину, в первую очередь, сами сотрудники немецкой BND - на фоне возможной утечки информации они будут подвергаться контролю. "Мы просим наших сотрудников показывать содержимое сумок (при выходе из здания. - Ред.)", - сообщил глава BND, надеясь на понимание подчиненных.

О том, как он оценивает ситуацию в целом, можно было узнать в бундестаге в октябре 2023 года. "В нашей сфере безопасности происходят перемены", - констатировал Каль во время открытых слушаний в парламентском комитете по контролю за деятельностью спецслужб. Существующий миропорядок, по его выражению, все агрессивнее ставится под вопрос. В новых реалиях, уверен шеф BND, эта спецслужба должна осуществить стратегические изменения - и относительно выполнения своих задач, и в организации работы.

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