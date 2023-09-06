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Сотрудника немецкой разведки обвинили в госизмене

Анастасия Аринушкина
6 сентября 2023 г.

Карстену Л. и предполагаемому пособнику Артуру Э. предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже в пользу России. Им грозит пожизненное заключение.

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Здание Федеральной разведывательной службы (BND) в Берлине (фото из архива)
Фото: Florian Gaertner/photothekx/picture alliance

В Германии бывшему сотруднику Федеральной разведывательной службы (BND) Карстену Л. (Carsten L.) и его предполагаемому пособнику Артуру Э. (Arthur E.) предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже в пользу России. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung. В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

По данным немецких СМИ, Карстен Л. занимал руководящий пост в секретном отделе технической разведки ФРГ. Издание Focus называло его "большим ухом BND". В 2022 году он передал "одной из российских спецслужб" сведения, представляющие собой государственную тайну. В декабре Карстена Л. арестовали в Берлине, а в январе в аэропорту Мюнхена задержали Артура Э. Оба подозреваемых сотрудничали с российскими спецслужбами за денежное вознаграждение, утверждает следствие.

В июле глава BND Бруно Каль (Bruno Kahl) заявил, что Карстен Л. нанес лишь "ограниченный ущерб". По его словам, утечке не подверглись документы, которые ведомство получало от других служб, поэтому Федеральной разведывательной службе в данном случае "повезло".

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