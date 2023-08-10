Политики ФРГ хвалят бдительность немецких спецслужб

После ареста сотрудника одного из германских федеральных ведомств, подозреваемого в шпионаже в пользу России, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) похвалила работу немецких спецслужб. "Этот случай показывает, что наши органы безопасности не упускают из виду российский шпионаж в Германии и последовательно противодействуют ему", - заявила Фезер в четверг, 10 августа, изданиям медиагруппы Funke. По ее словам, российская агрессия против Украины изменила ситуацию с безопасностью в Германии, "угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и хакерских атак приобрела другое измерение".

"Особенно во время войны руководство в Кремле полагается на работу российских спецслужб", - сказала Фаезер. Чтобы противодействовать их деятельности в Германии, федеральное правительство приняло решительные меры. "Это касается, в частности, высылки российских дипломатов, которые являлись сотрудниками российских спецслужб", - сказала глава МВД. В ответ на вторжение РФ в Украину Германия выслала 40 сотрудников российского посольства в Берлине.

"Проводить предварительную проверку сотрудников с доступом к секретам"

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала проводить предварительную проверку сотрудников госорганов, которые имеют доступ к конфиденциальной информации. "Это свидетельствует о вновь обретенной чувствительности наших спецслужб - ничего не исключать, в том числе и то, что в наших ведомствах действительно есть осведомители, которые без угрызений совести готовы выдавать секреты россиянам", - сказала она.

Германии должна уделять больше внимания сфере контрразведки и "нелегитимному влиянию автократических стран", заявил председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) журналу Der Spiegel. Этот случай еще раз показывает, что "Германия находится в центре внимания иностранных спецслужб".

Эксперт по оборонной политике фракции ХДС/ХСС Флориан Хан (Florian Hahn) призвал федеральное правительство быстро расследовать масштабы предполагаемого шпионажа в отделе закупок бундесвера. "Случай показывает, что нам тоже угрожают, и мы должны быть бдительными", - сказал он. Хан высоко оценил работу немецких органов безопасности. "Наши спецслужбы, похоже, хорошо работают, и это показывает, что мы не беззащитны", - сказал политик. По его словам, такие инциденты, к сожалению, никогда нельзя полностью исключить.

Офицера подозревают в передаче информации спецслужбам РФ

В Кобленце 9 августа арестован сотрудник одного из германских федеральных ведомств Томас Х. (Thomas H.), подозреваемый в шпионаже в пользу России. По данным Федеральной прокуратуры, он работал в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера.

С мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе неоднократно связывался с Генеральным консульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом он выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб. По данным министра юстиции ФРГ Марко Бушмана (Marco Buschmann), Томас Х. является офицером бундесвера.

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