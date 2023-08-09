  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Немецкий офицер арестован по подозрению в шпионаже на РФ

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Служащий одного из федеральных ведомств Томас Х. был задержан в Кобленце. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.

https://p.dw.com/p/4UxyZ
Силуэт мужчины в тумане
Фото: Imago/B. Koch

В Кобленце арестован сотрудник одного из германских федеральных ведомств Томас Х. (Thomas H.), подозреваемый в шпионаже в пользу России, , сообщила в среду, 9 августа, Федеральная прокуратура Германии. Согласно ее данным, Томас Х. работал в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера. Ордер на его арест выдала Федеральная судебная палата.

В сообщении отмечается, что в жилье и на рабочем месте задержанного были проведены обыски. По сведениям прокуратуры, с мая текущего года Томас Х. по собственной инициативе неоднократно связывался с генеральным консульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом он выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб, говорится в сообщении.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) написал в микроблоге X (ранее - Twitter), что речь идет о "немецком офицере".

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. Задержанный уже 9 августа предстал перед судом и помещен в следственный изолятор.

Смотрите также:

Вышлет ли Германия российских шпионов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Российский "крот" в БНД: в Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ. DW Новости (23.12.2022)

Российский "крот" в БНД: в Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ. DW Новости (23.12.2022)

В ФРГ под следствием находится один из сотрудников разведслужбы Германии (BND), который подозревается в шпионаже в пользу России. Причиной для задержания стало, как говорится в заявлении полиции, передача в этом году информации, составляющей гостайну, "российской разведслужбе".
23 декабря 2022 г.28:26 мин.
external

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

В суде Берлина продолжаются слушания по делу жителя Потсдама, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Оглашение приговора ожидается не раньше конца октября. За ходом процесса следит корреспондент DW.
Политика6 октября 2021 г.02:25 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Силуэт мужчины в тумане

Немецкий офицер арестован по подозрению в шпионаже на РФ

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская на участке для голосования на президентских выборах в Беларуси, 9 августа 2020 года

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Политика15 ч. назад
Место раскопок в Кельне

Археологи нашли в Кельне античную баню

Археологи нашли в Кельне античную баню

Туризм9 ч. назад
Британский и украинский флаги на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Новые британские санкции и другие итоги 531-го дня войны

Новые британские санкции и другие итоги 531-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
Карикатура - карикатурный Владимир Мединский пишет ручкой в "Учебнике истории" и говорит: "Сейчас мы все обнулим и перепишем"

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Политика8 августа 2023 г.
Обмен военнопленными

Обмен военнопленными и другие итоги 530-го дня войны

Обмен военнопленными и другие итоги 530-го дня войны

Политика7 августа 2023 г.
На главную страницу