Швейцария допускает присутствие в стране десятков шпионов РФ

Сотрудники российских спецслужб могут работать в Швейцарии под дипломатическим или консульским прикрытием, отмечают в контрразведке.

В Швейцарии под видом дипломатов могут работать десятки российских шпионов. Об этом говорится в ежегодном докладе о государственной безопасности , который швейцарские спецслужбы опубликовали в понедельник, 26 июня.

"Из примерно 220 человек, аккредитованных при российских дипломатических и консульских представительствах в Женеве и Берне в качестве дипломатического, технического или административного персонала, весьма вероятно, не менее трети по-прежнему работают на российские спецслужбы", - подчеркивают составители документа.

Массовые высылки после дела Скрипалей и вторжения в Украину

Многие страны Европы и Северной Америки выслали большое количество офицеров российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, а также после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, указывается в докладе. Это серьезно подорвало возможности российских спецслужб, говорится далее. В то же время в Швейцарии число российских шпионов остается стабильным - отчасти из-за ее роли принимающей стороны для международных организаций, отмечают авторы документа.

Под дипломатическим или консульским прикрытием в Швейцарии работают и "десятки офицеров разведки" из Китая, говорится в докладе. Однако таких офицеров у КНР "гораздо меньше, чем у России", полагают в швейцарской контрразведке.

Спецслужбы Швейцарии допускают затяжную войну в Украине

Часть текста посвящена войне в Украине. Авторы доклада считают маловероятным, что она будет разрешена военным путем к концу 2023 года, и допускают "затяжной конфликт". Составители документа особо выделяют зависимость Украины от поддержки западных союзников и полагают, что по мере продолжения войны давление Запада на Киев с целью начать переговоры с Москвой о прекращении огня может усилиться.

Смотрите также: