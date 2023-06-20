Глава спецслужбы об угрозах для ФРГ: война и пропаганда РФ

Фелеральное ведомство по охране конституции представило свой ежегодный доклад. Среди основных угроз для безопасности Германии в нем упоминается Россия и война РФ против Украины.

В обнародованном во вторник, 20 июня, ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV) традиционно перечислены основные угрозы для безопасности ФРГ. В качестве источника таких угроз в документе, посвященном 2022 году, упоминается Россия и ее действия.

Представляя доклад на пресс-конференции в Берлине, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) отметила: "Противоречащая международному праву война России против Украины изменила и ситуацию с безопасностью в ФРГ. Угроза шпионажа, кибератак и дезинформации на этом фоне усилилась".

"Война РФ против Украины означает смену эпох для внутренней безопасности ФРГ"

Как подчеркнула Нэнси Фезер, "война России против Украины также означает смену эпох для внутренней безопасности Германии". По словам главы МВД ФРГ, "во время войны руководство в Кремле опирается на работу российских спецслужб, и чтобы противостоять их активности в Германии федеральное правительство приняло четкие меры". Среди стран, чьи разведслужбы также активны в Германии, помимо России Фезер назвала также Китай, Иран, Турцию и Северную Корею.

Нэнси Фезер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

На фоне войны России против Украины Германия стала целью гибридных атак, которые также представляют угрозу для страны, добавила глава МВД. Еще одной угрозой она назвала дезинформацию, которая является попыткой осуществления "нелегитимного иностранного влияния" со стороны России, направленного на подрыв демократической системы Германии и раскол общества. "Мы противостоим этому с помощью фактов", - заверила Фезер.

"Мы смогли существенно ограничить активность российских спецслужб"

Глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) среди основных угроз безопасности Германии назвал три, по его мнению, самых значимых: "Первая - это влияние, которое оказывает война России против Украины. Вторая - правый экстремизм как самая большая опасность для нашего свободного и демократического общества. И третья - проблема растущего насилия среди экстремистов".

Как пояснил Хальденванг, война России против Украины многократно усилила угрозу российского шпионажа против Германии. Хотя еще до начала военных действий ведомство предупреждало об активности спецслужб РФ на территории ФРГ, которую сейчас пытается всеми силами ограничить федеральное правительство. "Реакцией на российское вторжение в Украину стала высылка 40 российских дипломатов, которые были сотрудниками спецслужб России. В этом году тоже были высланы российские дипломаты. Мы смогли существенно ограничить активность российских спецслужб на уровне легальной агентуры в Германии", - сообщил глава ведомства.

Томас Хальденванг Фото: Imago/R. Zensen

Руководитель BfV полагает, что в будущем Россия начнет действовать более агрессивно и, возможно, изменит методы своей работы: "К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа". Журналисты спросили Хальденванга о том, можно ли сравнивать методы, используемые спецслужбами КНР и РФ, и масштабы их работы.

"Если сравнивать российский и китайский шпионаж, то спецслужбы России более мощные и заметные, они работают классически, фактически всеми средствами, которые известны в сфере шпионажа. Иногда с помощью тех методов, которые всем известны по фильмам. Российские спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей - будь то оппозиционеры или перебежчики. И тому есть много примеров. Этот очень грубый стиль, мы его не видим у китайцев", - ответил Томас Хальденванг.

Российская пропаганда представляет угрозу для ФРГ

Особое внимание он уделил российской пропаганде. Глава BfV видит опасность в том, что ее распространение на фоне войны РФ против Украины оказывает влияние на рост экстремизма в ФРГ. "Пророссийские группы в Германии жестко дискутируют о нападении России на Украину. Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, которые оправдывают войну, противоречащую международному праву, и следуют нарративам российских властей. Существует много примеров того, как экстремисты в Германии используют и усиливают дезинформацию и нарративы российской пропаганды", - указал руководитель Федерального ведомства по охране конституции.

Отвечая на просьбу корреспондента DW прокомментировать недавнее заявление чешского президента Петра Павла о том, что необходимо усилить контроль над россиянами, живущими в Европе, Хальденванг напомнил, что в минувшие десятилетия в Германию приехало много людей из бывшего СССР и по большей части они интегрированы в немецкое общество и имеют немецкие паспорта.

"Но этот круг лиц в России все еще рассматривают как своих русских, на которых хотят распространить особое влияние. Поэтому российская пропаганда по всем каналам направлена на этих людей, учитывая, что среди них распространен русский язык, на котором существуют нарративы Кремля", - добавил Хальденванг.

И выразил уверенность, что русская диаспора очень устойчива против пропаганды из Москвы. "Но мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Сколько именно, у нас нет статистических данных. Мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее", - подвел итог глава BfV.

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