Левый экстремизм в Германии - новая опасность для общества?

Спецслужбы ФРГ заявляют о высоком уровне радикализации в группировках крайне левого политического спектра в Германии. Столкновения с полицией в Лейпциге после судебного приговора левой экстремистке - один из примеров.

В Лейпциге в минувшие выходные произошли столкновения демонстрантов с полицией и беспорядки, вызванные судебным приговором леворадикальной экстремистке. Треть из 1500 участников акции, по оценкам полиции, были настроены агрессивно. Поначалу демонстрация проходила мирно, но затем в полицейских начали бросать петарды, камни, бутылки и зажигательные устройства. Несколько полицейских получили ранения. В тот же день в Лейпциге должна была пройти еще одна массовая акция леворадикальных активистов под названием "День X", однако она была запрещена властями из-за опасений применения насилия.

Для спецслубж Германии такое развитие не является новостью: они еще ранее пришли к выводу, что левый экстремизм может стать новой опасностью для немецкого общества.

Приговор левым радикалам вызвал беспорядки в Лейпциге

31 мая 2023 года Высший земельный суд Дрездена приговорил студентку Лину Е. к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в нанесении серьезных телесных повреждений и участии в криминальном сообществе. Трое других обвиняемых по этому делу получили различные наказания в виде тюремного заключения, максимальный срок - три года и три месяца. Председательствующий судья Ханс Шлютер-Штаатс (Hans Schlüter-Staats) счел всех четверых виновными в нападении на человека с предположительно неонацистскими взглядами, который был жестоко избит из-за своей шапки с правоэкстремистским логотипом и "получил увечья на всю оставшуюся жизнь".

Оглашение приговора по делу Лины Е. Фото: Jens Schlueter/AFP

Это преступление - один из примеров того, к чему ведет воинствующий антифашизм. В своем докладе в 2022 году немецкое Федеральное ведомство по охране конституции отмечало "по-прежнему высокий" опасный потенциал левого экстремизма. Число готовых к насилию левых экстремистов в стране выросло почти на 700 человек, всего составив около 10 300 человек. "Акты насилия целенаправленно и спланированно проводятся конспиративными и профессионально организованными мелкими группами", говорится в докладе. По данным спецслужбы, "атаки левых экстремистов направлены, прежде всего, на полицейских и правых экстремистов, но также на фирмы и предприятия, в основном, из сферы недвижимости". Часть представителей леворадикальной сцены, отмечается в докладе, пытается распространить свое влияние на протестные движения, связанные с защитой климата.

Левый экстремизм - новая опасность для общества?

С точки зрения статистики, проявлений левого экстремизма в Германии стало меньше - во всяком случае если смотреть на число зарегистрированных преступлений. Представленные в мае 2023 года данные Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) показывают, что политически мотивированных преступлений стало на 31 процент меньше. В основном это, правда, касается преступлений, связанных с пропагандой и порчей имущества. Число нанесенных телесных повреждений, в сравнении с прошлым годом, уменьшилось лишь на девять процентов - с 438 до 399. Совсем другая тенденция у правых экстремистов, среди которых совершение подобных преступлений выросло более чем на 16 процентов - с 869 до 1013 случаев.

Столкновение полицейских с протестующими левыми экстремистами в Лейпциге Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) относится к этим цифрам очень серьезно: "Такие действия направлены против нашего свободного демократического порядка и общественного устройства и угрожают миру внутри нашего общества". Прежде всего он имеет в виду правый экстремизм и преступления на почве ненависти, широко распространенной в интернете. В отношении левого экстремизма ведомство по охране конституции говорит о "высокой степени радикализации". Готовность к насилию у некоторых членов леворадикальных кругов настолько выражена, что "они дистанцируются от других также готовых к насилию и в мелких группах совершают тщательно спланированные и часто исключительно жестокие преступления".

Главными регионами активности левых экстремистов названы крупные города: Берлин, Гамбург, Лейпциг. Приговоренная к тюремному сроку Лина Е. - родом как раз из Лейпцига. Недавний приговор ей глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Feser) комментирует так: "Нельзя позволить этой спирали радикализации и насилия раскручиваться дальше".

Левые экстремисты в фокусе спецслужб

Приговор Лине Е. и ее сообщникам вызвал большой резонанс в леворадикальных кругах, говорит Нэнси Фезер. Поэтому они будут находиться под пристальным вниманием немецких спецслужб - также, как правые экстремисты и исламские террористы.

Хотя число преступлений, совершенных левыми экстремистами в Германии уменьшилось, ведомство по охране конституции считает, что терять бдительность нельзя. "Если спираль радикализации будет раскручиваться и дальше и преступления будут все более жестокими и бессовестными, то наступит момент, когда мы уже будем иметь дело с левым терроризмом", - говорится в заявлении главы ведомства Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang) по делу Лины Е.

Плакаты в поддержку осужденной антифашистки Лины Е. Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance

В фокус внимания спецслужб в последнее время все чаще попадают набирающие силу протесты радикальных экоактивистов. "Левые радикалы пытаются использовать свои акции, включая насилие, как легитимное средство в политической борьбе", говорится в отчете ведомства по охране конституции. На наших глазах предпринимаются попытки придать термину "гражданское неповиновение" новое значение. Так, умышленное, часто с применением насилия, сопротивление поставлено в один ряд с мирными акциями общественных движений за права граждан, которые протестуют против системы без применения насилия.

В то время, когда эксперты ведомства сделали такой вывод, в Германии еще не было систематических блокад улиц представителями радикального экодвижения Letzte Generation ("Последнее поколение"). Сегодня те, кто приклеивает себя к автобанам, парализуя автомобильное движение, или обливает супом произведения искусства, все чаще оказываются за решеткой. В мае по всей Германии прошли обыски среди участников этого экодвижения по подозрению в создании криминального сообщества. Действия спецслужб вызвали горячие дебаты о соразмерности их применения.

Еще до того, как все зашло так далеко, эксперт по вопросам экстремизма, Армин Пфаль-Траугбер (Armin Pfahl-Traughber) в своем подкасте защищал активистов "Последнего поколения", которых обвиняют в левом экстремизме: "Они дают полиции себя задержать. Они не сопротивляются этому. Они не применяют насилие по отношению к полицейским". Все это, по мнению эксперта, отличает их от левых экстремистов. Но Пфаль-Траугбер не оправдывает акции Letzte Generation. Он называет их стратегически неверными из-за того, что они провоцируют возмущение в обществе. У эксперта вызывает обеспокоенность дальнейшее развитие событий: "Если внутрия движения экоактивистов наступит разочарование, то небольшая их группа может встать на путь дальнейшей радикализации".

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