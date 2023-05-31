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Правосудие и законГермания

В Дрездене приговорили к тюремным срокам левых экстремистов

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Главная фигурантка, 28-летняя студентка Лина Э. приговорена к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы, ее сообщники - к срокам до 3 лет и 3 месяцев. Они совершали нападения на реальных и мнимых неонацистов.

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Обвиняемая Лина Э. и ее адвокаты при оглашении приговора
Обвиняемая Лина Э. и ее адвокаты при оглашении приговораФото: Jens Schlueter/AFP

Высший земельный суд Саксонии вынес обвинительные приговоры в отношении четырех предполагаемых левых экстремистов. В среду, 31 мая, он признал главную фигурантку дела, 28-летнюю студентку из Гессена Лину Э. (Lina E.) виновной в участии в преступном сообществе и приговорил ее к лишению свободы сроком на 5 лет и 3 месяца.

Трое обвиняемых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет получили тюремные сроки до 3 лет и 3 месяцев. В отличие от Лины Э., которая уже 2,5 года находится под арестом, три других фигуранта до сих пор были на свободе. Среди прочего они были признаны виновными в нанесении опасных телесных повреждений, порче имущества и кражах.

Нападения на правых экстремистов и случайных людей

Суд в Дрездене счел доказанным, что фигуранты дела в 2018 - 2020 годах совершили несколько нападений на представителей неонацистских группировок и людей, которых они принимали за неонацистов. При этом в Вурцене, Лейпциге и Айзенахе пострадали несколько человек, некоторые из них получили тяжелые ранения. В одном из случаев нападение было совершено на работника коммунальных служб, который, по материалам суда, оказался "не в том месте" в шапке марки, популярной среди правых экстремистов. В результате жестокой атаки он получил травмы, с последствиями которых ему придется справляться всю оставшуюся жизнь, отметил суд.

"Противостояние правым экстремистам является достойным уважения мотивом", но подобные нападения все же являются "тяжкими уголовными преступлениями", заявил председательствующий судья Ханс Шлютер-Штатс (Hans Schlüter-Staats). По его словам, несмотря на большую угрозу правоэкстремистского насилия и критику в связи с недостаточным преследованием правых радикалов, имеются "веские причины для защиты государственной монополии на применение силы", и это является "одной из элементарных основ" демократического общества.

Федеральная прокуратура Германии требовала 8 лет тюрьмы для Э. и заключения сроком до 3 лет 9 месяцев для других обвиняемых. Судебный процесс продолжался с сентября 2021 года.

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