В Лейпциге демонстрация переросла в столкновения с полицией

Вместо заявленных 100 человек на акцию в Лейпциге пришли около 1500 демонстрантов. По данным полиции, треть из них была настроена агрессивно. В полицейских бросали камни, бутылки и петарды.

Второй день подряд в Лейпциге происходили столкновения демонстрантов с полицией и беспорядки, вызванные приговором леворадикальной экстремистке. Хотя для участия в демонстрации под лозунгом "Свобода собраний действует и в Лейпциге" было зарегистрировано всего 100 человек, фактическое число участников акции, прошедшей в субботу, 3 июня, по оценкам полиции, оказалось порядка 1500, и треть из них были настроены агрессивно.

Поначалу демонстрация проходила мирно, но затем ситуация обострилась: в полицейских начали бросать петарды, камни, бутылки и зажигательные устройства. Несколько из них получили ранения. Полиция окружила часть демонстрантов и заявила о "массовых беспорядках" на юге города. Несколько водометов были приведены в боевую готовность, но не использовались. Над территорией кружил полицейский вертолет.

В тот же день в Лейпциге должна была пройти еще одна массовая акция леворадикальных активистов под названием "День X", однако она была запрещена властями из-за опасений применения насилия. Всего за несколько часов до ее начала в высшую судебную инстанцию ФРГ - Федеральный конституционный суд в Карлсруэ - было подано срочное ходатайство о разрешении на проведение "Дня X", но суд не принял его к рассмотрению, признав законными решения двух нижестоящих судов.

Беспорядки в Лейпциге после приговора студентке

Протестующие в Лейпциге, 2 июня Фото: Bernd März/IMAGO

Накануне вечером в Лейпциге произошли ожесточенные столкновения на акции протеста против приговора леворадикальной экстремистке Лине Э., вынесенного в Дрездене двумя днями ранее. Правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и спецтехнику. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 23 сотрудника полиции. Были арестованы четыре человека.

31 мая Высший региональный суд Дрездена признал 28-летнюю уроженку Касселя Лину Э. виновной в участии в преступной организации и нескольких нападениях на правых экстремистов. Ее приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения.

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