В Берлине произошли новые ожесточенные столкновения полиции со сквоттерами

На следующие день после ожесточенных столкновений со сквоттерами в берлинском районе Фридрихсхайн, полиции в четверг, 17 июня, удалось проникнуть в незаконно занятый дом по адресу Ригаер-штрассе, 94 лишь с применением тяжелой техники. Стражи порядка проникли в жилой комплекс во исполнение уже давно запланированной инспекции пожарной безопасности.

С помощью тяжелого оборудования полицейские пробили вход в забаррикадированный сквоттерами дом. Жильцы - представители леворадикального направления - обливали стражей порядка пеной из огнетушителей и краской. Пострадали более 20 полицейских. Лишь через несколько часов пожарным инспекторам удалось обследовать территорию под охраной полиции.

Накануне толпы людей в масках возвели вокруг незаконно занятого жилого комплекса баррикады, поджигали их и забрасывали полицейских камнями. В результате пострадали 63 сотрудника правоохранительных органов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) резко раскритиковал левых экстремистов. Крайне ожесточенные беспорядки неприемлемы и требуют жесткого ответа правового государства, написал он в послании правоохранительным органам.

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