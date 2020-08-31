Комментарий: Опасная тактика немецких правых экстремистов

Акция выглядит спонтанной и практически нескоординированной: толпа в субботу, 29 августа, прорывается через заграждения перед берлинским Рейхстагом, штурмует лестницу и устремляется к стеклянной входной двери. Собравшиеся размахивают государственными флагами кайзеровской Германии и выкрикивают лозунги. "Штурм" Рейхстага, однако, быстро завершается. Несколько полицейских оттесняют демонстрантов, а затем с помощью коллег освобождают прилегающую к Рейхстагу территорию.

Означает ли это, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд? Вовсе нет! Ведь немецкие ультраправые уже давно вынашивают свой план. Многие из них взяли на вооружение важный политический инструмент - терпение. Они не пытаются во что бы то ни стало занять Рейхстаг. Им достаточно символических кадров, запечатлевших их попытку это сделать, и своих флагов, развевающихся перед зданием парламента.

Это, с одной стороны, служит для радикалов дополнительной мотивацией, а с другой - заставляет остальных граждан быстро сделать вывод, что ничего особо страшного не произошло. Такое впечатление обманчиво и говорит о том, насколько опасны планы правых экстремистов: теперь они избегают "ошибок", которые в последние десятилетия постоянно мешали им удовлетворить свое стремление к власти и влиянию в обществе.

Хитрая тактика правых экстремистов

Основной целью людей, собравшихся 29 августа перед Рейхстагом, был не захват здания парламента Германии. Они хотели добиться именно того, что и произошло - огромной волны возмущения. Члены правительства, депутаты бундестага и даже президент ФРГ осудили акцию самым решительным образом.

Ханс Пфайфер

Конечно, политики поступили правильно. В то же время их реакция вряд ли отражает то, что просчитанное возмущение в обществе уже стало неотъемлемой частью стратегии правых радикалов: в последние годы провокаторы многократно применяли эту тактику.

В результате общественность все больше привыкает к подобным инцидентам, а молниеносная критика со стороны политиков становится традицией. Тем временем нарративы ультраправых проникают все глубже в общественное сознание. Их лозунг: "Пусть политики займутся реальными проблемами людей!"

Маскировочная тактика правых проповедников ненависти оказалась крайне удачной: такой подход позволяет им принимать участие в крупных протестах против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, не вызывая при этом особого раздражения у своих противников. Даже если большинство протестующих не поддерживают их идеи, благодаря сознательному приуменьшению радикалами своей значимости им удается раздвинуть рамки дозволенного в том, что касается проявления в немецком обществе расизма и ксенофобии.

Цель ультраправых - ксенофобское общество

Так в чем же заключается план врагов демократии? Их цель - создание ксенофобского общества, в котором не будут соблюдаться принципы демократии и, соответственно, свободы слова. В нем будет иметь значение только собственное мнение.

Мигранты, журналисты и люди с другими политическими взгалядами должны будут опасаться за свою неприкосновенность и свои права. Об этом, помимо прочего, говорят и многочисленные плакаты с угрозами, которые принесли с собой участники акции против карантинных мер - на них канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие немецкие политики были изображены в арестантской робе.

Роковые последствия для демократии

Примеры такой авторитарной и антидемократической политики в Европе уже имеются: в Польше и Венгрии враги открытого общества годами находятся у власти. За последние несколько лет их единомышленники существенно укрепили свои позиции и в Германии. И хотя 29 августа полиция остановила радикалов у входа в здание парламента, гораздо более мощные голоса сторонников их человеконенавистнической политики уже давно раздаются по ту сторону двери.

Ведь с 2017 года в бундестаге заседают и устраивают провокации представители частично правоэкстремистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - крупнейшей оппозиционной партии в парламенте. Из-за своих постоянных нападок на мусульман, мигрантов, политических оппонентов, церкви и общественные институты депутаты от АдГ все больше подрывают ценности, закрепленные в либеральной Конституции ФРГ.

Реальная опасность акций вроде той, что прошла перед зданием Рейхстага, заключается в том, что общественность недооценивают их роковые последствия для демократии. Их можно будет ощутить не сегодня и не завтра. Но послезавтра - уже наверняка.

Автор: Ханс Пфайфер, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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