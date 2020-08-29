Протесты в Берлине: Кеннеди вернулся COVID-диссидентом

В субботу, 29 августа, в Берлине прошла, видимо, самая массовая в истории Германия акция против мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. По данным полиции, в ней приняли участие до 40 тысяч человек, приехавших со всей страны. Организаторами выступила штутгартская организация Querdenken 711 (слово “Querdenken” можно перевести как “нестандартное мышление”, а 0711 - телефонный код Штутгарта).

1 августа похожая и тоже многотысячная акция в центре Берлина закончилась досрочно: полиция прекратила ее из-за несоблюдения участниками предписанной дистанции в полтора метра с целью предотвращения заражения коронавирусом. Организаторы сделали выводы, и на этот раз подготовились основательнее: акцию запланировали растянуть на три километра от Бранденбургских ворот до станции Тиргартен, на этом пространстве расставили аудиоаппаратуру и экраны, а следить за порядком и соблюдением дистанции вызвались сотни волонтеров.

Запрет подогрел страсти

В среду берлинская полиция запретила акцию по соображениям эпидемиологической безопасности - в Германии сейчас растет число заражений, власти ужесточают ограничения. Корона-скептиков, среди которых распространены теории о том, что власти скрывают от населения реальную информацию о пандемии и боятся правды, запрет только раззадорил. В сети появились и призывы к уличному сопротивлению. Однако в пятницу Административный суд Берлина запрет снял, так что акция была легальной. Кроме того, по согласованию с полицией, ее участники не обязаны были носить маски - что они с удовольствием и делали, в масках находились считанные единицы.

По наблюдению корреспондента DW, протестующие в итоге заполнили отведенное им трехкилометровое пространство, причем на участках, которые контролировали организаторы, социальная дистанция более-менее соблюдалась. В то же время на близлежащей главной улице Берлина Унтер-ден-Линден, которую организаторы не контролировали, царил хаос - она была плотно запружена народом. Тут же, у российского посольства, собрались праворадикалы и немецкие сторонники Владимира Путина, которые организовали свою, несанкционированную, акцию. Именно здесь вечером прошли столкновения с полицией - в полицейских летели бутылки и камни. Здесь полиция задержала около двухсот человек, включая одну из главных фигур в движении COVID-диссидентов повара-вегана Аттилу Хильдмана (Attila Hildmann).

Вечером же часть радикалов прорвала оцепление перед зданием Рейхстага и забралась на его лестницу. Полицейские оттеснили их. К этому могут быть причастны члены радикального движения "рейхсбюргеры", которые не признают существование ФРГ как государственного образования, - их флаги были замечены на акции.

Ультраправые у российского посольства

"Ich bin ein Berliner"

Тем временем на основной сцене мероприятия, у Колонны Победы, штутгартцы попеременно просили у собравшихся соблюдать социальную дистанцию и призывали правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) уйти в отставку. Глава организации Querdenken 711 Михаэль Бальвег (Michael Ballweg) даже объявил собравшихся на акции людей "конституционным собранием", которое должно выработать новую немецкую конституцию, поскольку старая, очевидно, не выполняется. "Я прошу полицию обеспечить безопасность этому конституционному собранию", - заявил он. Впрочем, штутгартскому лидеру, отнюдь не блестящему оратору, настолько очевидно не хватает харизмы и политического опыта, что слова о новой конституции вряд ли серьезно восприняли даже его сторонники.

Главной звездой акции был, впрочем, не уроженец Штутгарта, а гость из США - Роберт Фрэнсис Кеннеди младший, племянник президента Джона Кеннеди. "Пятьдесят лет назад Джон Ф. Кеннеди приехал в Берлин, поскольку Берлин находился на переднем крае борьбы с глобальным тоталитаризмом. Сегодня Берлин снова на переднем крае борьбы с корона-тоталитаризмом. Пятьдесят лет назад Джон сказал "ich bin ein Berliner". Сегодня я повторяю эти слова: "Ich bin ein Berliner", - эффектно заявил он. Впрочем, после объявления себя берлинцем Кеннеди ушел в такие многословные конспирологические дебри о вышках 5G и Билле Гейтсе, аплодировать которым не решались даже участники акции.

Участники акции слушают Роберта Фрэнсиса Кеннеди

От ЛГБТ до "ДНР"

В целом, проведя среди COVID-диссидентов полдня, корреспондент DW убедился в том, что на единое народное движение, о котором много говорили со сцены, участники акции совсем не похожи. Скорее это ситуативная коалиция из сил, которые в обычных условиях не способны договориться друг с другом ни по одному вопросу: от ультраправых до экоактивистов, в толпе были как флаги "ДНР", так и гораздо более многочисленные радужные ЛГБТ-флаги.

Неожиданно много было российских флагов - причем несли их, как правило, люди, говорившие по-немецки. Не выработали корона-скептики и собственную эстетику: все одновременно напоминало народные волнения в ГДР 1989 года, демонстрации ультраправых в восточной Германии под брендом PEGIDA и акции экологов в Штутгарте.

"У меня очень много вопросов, на которые я, как гражданин Германии, не могу получить ответа. А если пытаешься с кем-то пообщаться на эту тему, то тебя записывают в конспирологи", - объясняет свое участие в акции режиссер и оператор Ина Майер (Ina Meier). "Однажды правительство говорит: нет, маски нас не спасут, они нам не нужны. Хорошо, живем дальше. А потом: надо чтобы все были в масках, иначе штраф. Смотришь на это все и думаешь - а что же было месяц назад?" - говорит она. По крайней мере, нелюбовь к маскам точно стала фактором, который объединил в этот день всех.

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