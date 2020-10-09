Берлинская полиция освободила дом от анархистов-сквоттеров

Судебные приставы при поддержке полиции взяли под контроль жилой дом на востоке Берлина, самовольно захваченный левыми радикалами. На помощь столичным стражам порядка были переброшены подразделения с другого конца ФРГ.
Полиция Берлина помогла судебным приставам взять под контроль пятиэтажный жилой дом в районе Фридрихсхайн на востоке Берлина, который удерживали левые радикалы. Тем самым была поставлена точка в очередном эпизоде истории о ценах на недвижимость в Берлине и нехватке дешевого жилья - владелец здания планирует после ремонта создать там десятки новых квартир.
Одна из крупнейших операций полиции Берлина
Это была одна из крупнейших операций берлинской полиции последних лет - на помощь столичным стражам порядка были переброшены подразделения с другого конца страны, из Северного Рейна-Вестфалии. За несколько дней до ее начала полиция запретила парковать машины и устраивать митинги в квартале, окружающем жилой дом по адресу Liebigstrasse 34. Его обитатели - несколько десятков сторонниц "анархо-квир-феминистского проекта" - обещали стоять до конца. В результате полиции потребовалось больше пяти часов, чтобы проникнуть внутрь и вывести (или вынести) из здания 57 человек.
Жильцы не платили аренду по идейным соображениям
Судьба этого здания - типичный пример трансформации берлинского рынка недвижимости за последние 30 лет, с момента воссоединения Германии. Во времена ГДР и ФРГ дома, расположенные возле Берлинской стены, не пользовались спросом или вообще пустовали. Когда стена пала, в пустующих домах начали самовольно селиться студенты, художники, хиппи. Со временем здания обретали новых хозяев, которые выселяли стихийных жильцов. Здание по адресу Liebigstrasse 34 также было самовольно захвачено в 1990-е. Речь идет о пятиэтажном жилом доме, построенном до Второй мировой войны с общей жилой площадью порядка 1200 квадратных метров.
В 2008 году дом был продан берлинскому девелоперу за 600 тысяч евро. Он в свою очередь стал его в аренду на 10 лет некоммерческой организации. В декабре 2018-го договор аренды истек, но жильцы (а в "анархо-квир-проекте" жили только женщины и транссексуалы) отказались освобождать помещение, причем под весьма оригинальным предлогом. Они подсчитали, что за десять лет аренды выплатили собственнику сумму, которую он потратил на покупку дома - и решили, что имеют право остаться. Перестав платить аренду, они отказались покидать здание.
Владелец, разумеется, подал в суд. Первое же заседание закончилось скандалом - активистки разделись перед судьей, а в зале стоял такой крик, что вести процесс было невозможно. Юридические разбирательства продолжались чуть ли не год; в результате судебный пристав назначил передачу здания собственнику на семь утра пятницы, 9 октября. Сам собственник, кстати, из-за многочисленных угроз находится под круглосуточной охраной полиции.
Полицейские с бензопилой и БТР
В семь утра полицейские под прикрытием БТР, вооруженные ломом и бензопилой, начали взламывать входную дверь в дом. Порядок в квартале охраняли порядка полутора тысяч полицейских. Примерно столько же человек вышли на акцию протеста. На прилегающих к дому улицах между демонстрантами и стражами порядка произошли отдельные стычки, но в целом ситуация оставалась спокойной.
Однако в полиции не исключают, что предстоящая ночь может стать беспокойной. В 21.00 в центре Берлина запланирована акция протеста против передачи захваченного здания законному владельцу. В своем твиттере активисты из выселенного здания называют полицейских не иначе как "свиньями" и призывают своих сторонников причинить в ходе протеста ущерб на "символическую" сумму в 34 миллиона евро.
Представитель профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро (Benjamin Jendro) опасается насилия и поджогов. По его словам, выселение жильцов дома прошло крайне мирно, но с наступлением темноты все может измениться. По его словам, из-за участившихся уличных акций полицейские крайне перегружены - некоторые из них работают по 70-80 часов в неделю.
К тому же с субботы на их плечи ляжет контроль за выполнением новых запретов в рамках борьбы с пандемией. По словам Ендро, городские власти прекрасно понимают, что полиция способна будет проводить лишь точечные проверки того, как будут соблюдать запреты бары и рестораны и не сможет "поставить патрули в каждом парке", где по ночам проходят стихийные вечеринки.
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