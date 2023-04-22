МИД ФРГ: Цель Берлина - сократить присутствие спецслужб РФ

Берлин выступает с опровержением слов официальной представительницы МИД России Марии Захаровой, касающихся ситуации вокруг высылки из Германии российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ, предоставленном им в субботу, 22 апреля, в ответ на запрос DW.

"Мы отвергаем описание ситуации со стороны представительницы российского министерства иностранных дел. Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия (персонала. - Ред.) в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии. Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим", - говорится в письменном заявлении МИД ФРГ.

Утром 22 апреля в Берлине побывал российский спецборт Ил-96. Он приземлился в германской столице около 9 утра и вылетел обратно в Москву в 12.13 по местному времени. Как пояснили DW в МИД Германии, этот рейс был связан с вопросом персонала диппредставительств России в Германии.

Высылка дипломатов ФРГ из России

Днем 22 апреля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Берлин во "враждебных действиях" и "демонстративном разрушении всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение". Россия примет зеркальные меры в ответ на "очередную массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", говорилось также в документе.

Позже официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва высылает на родину более 20 немецких дипломатов. По информации немецкой газеты Bild , Россию должны будут покинуть 34 немецких дипломата, при том что общая численность дипломатического корпуса в Москве составляет 90 человек.

По сведениям РИА "Новости", общее число высланных из Берлина дипломатов РФ составляет более 20 человек.

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