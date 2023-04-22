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Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
ПолитикаРоссия

МИД ФРГ: Цель Берлина - сократить присутствие спецслужб РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

В МИД Германии опровергли описание представительницы МИД РФ Марии Захаровой ситуации вокруг высылки дипломатов РФ из Германии.

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Берлин выступает с опровержением слов официальной представительницы МИД России Марии Захаровой, касающихся ситуации вокруг высылки из Германии российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ, предоставленном им в субботу, 22 апреля, в ответ на запрос DW.

"Мы отвергаем описание ситуации со стороны представительницы российского министерства иностранных дел. Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия (персонала. - Ред.) в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии. Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим", - говорится в письменном заявлении МИД ФРГ.

Утром 22 апреля в Берлине побывал российский спецборт Ил-96. Он приземлился в германской столице около 9 утра и вылетел обратно в Москву в 12.13 по местному времени. Как пояснили DW в МИД Германии, этот рейс был связан с вопросом персонала диппредставительств России в Германии.

Высылка дипломатов ФРГ из России

Днем 22 апреля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Берлин во "враждебных действиях" и "демонстративном разрушении всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение". Россия примет зеркальные меры в ответ на "очередную  массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", говорилось также в документе.

Позже официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва высылает на родину более 20 немецких дипломатов. По информации немецкой газеты Bild, Россию должны будут покинуть 34 немецких дипломата, при том что общая численность дипломатического корпуса в Москве составляет 90 человек.

По сведениям РИА "Новости", общее число высланных из Берлина дипломатов РФ составляет более 20 человек.

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