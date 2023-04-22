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Берлинский аэропорт BER в Шёнефельде (фото из архива)
Берлинский аэропорт BER в Шёнефельде Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Особый авиарейс из Москвы побывал в Берлине

Александра Иванова
1 ч. назад

Выполняющий особый рейс из Москвы самолет Ил-96-300 приземлился в Берлине около 9 утра вылетел обратно в Россию в 12:13.

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Самолет Ил-96-300 из РФ ("Россия" Special Flight Squadron), выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, около 9 утра в субботу, 22  апреля, совершил посадку в берлинском аэропорту BER. Информацию, появившуюся на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24, подтвердил DW компетентный источник.

По его словам, речь идет не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER. Из министерств обороны и МИД ФРГ, куда DW обратилась за комментарием, к моменту публикации ответа получено не было.

Судя по данным на сайте Flightradar24, около 12.13 по местному времени (13.10 мск) самолет вылетел из аэропорта Берлина. Его посадка ожидается в аэропорту "Внуково" в 15.38 по Москве, указывается на сайте.

По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", самолетом президента РФ - "бортом №1" - является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.

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