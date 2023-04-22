Россия высылает более 20 немецких дипломатов

Представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила о высылке дипломатов ФРГ вскоре после заявления МИД о "массовой высылке" на родину сотрудников российских диппредставительств в Германии.

Более 20 немецких дипломатов будут высланы из России. Об этом сообщает в субботу, 22 апреля, российское государственное информагентствоРИА "Новости" со ссылкой на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором говорилось, что высылка немецких дипломатов из страны станет ответом на "массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии".

По сведениям РИА "Новости", общее число высланных из Берлина дипломатов РФ составляет более 20 человек.

Утром того же дня, 22 апреля, в Берлине побывал российский спецборт Ил-96. Он приземлился в германской столице около 9 утра и вылетел обратно в Москву в 12.13 по местному времени. Как пояснили DW в МИД Германии, этот рейс был связан с вопросом персонала диппредставительств России в Германии.

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