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Российский самолет Ил-96-300 (фото из архива)Фото: Marina Lystseva/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

МИД ФРГ: Прилет Ил-96 в Берлин касался дипломатов РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

Правительство Германии и российская сторона на протяжении последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих диппредставительств за рубежом, сообщили DW в МИД ФРГ.

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Особый рейс самолета Ил-96-300 ("Россия" Special Flight Squadron), выполнивший в субботу, 22 апреля, рейс RSD898 из Москвы в Берлин и обратно, связан с вопросом о персонале российских диппредставительств в Германии. Такую информацию предоставили DW в МИД ФРГ в ответ на запрос о назначении рейса.

"Мы приняли к сведению заявления представительницы российского министерства иностранных дел. Правительство Германии и российская сторона на протяжении последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих диппредставительств за рубежом. Сегодняшний рейс связан с этим",  - говорится в письменном комментарии германского внешнеполитического ведомства.

Посольство РФ в Берлине
Посольство РФ в БерлинеФото: Nikita Jolkver/DW

По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", общее число дипломатов РФ, высланных из Берлина, составляет более 20 человек. Как передает агентство со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, Россия приняла решение о высылке 20 дипломатов ФРГ.

Особый рейс из Москвы в Берлин

Утром 22 апреля на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24 появилась информация, что самолет Ил-96-300 из РФ ("Россия" Special Flight Squadron), выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, около 9 утра совершил посадку в берлинском аэропорту BER. Позже эти сведения подтвердил DW компетентный источник, указавший, что речь идет не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER.

Судя по данным на сайте Flightradar24, в 12.13 по местному времени (13.10 мск) самолет вылетел из аэропорта Берлина в Россию. Его посадка ожидается в аэропорту "Внуково" в 15.38 по Москве.

Заявление МИД  РФ о высылке дипломатов РФ из Германии

Днем 22 апреля МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Москва "решительно осуждает" действия Берлина, "который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

В ответ на "очередную массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии", как это было названо в заявлении МИД РФ, Москва приняла решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ.

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