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Праздничный вечер в здании бундестага
Праздничный вечер в здании бундестагаФото: Ronka Oberhammer/DW
СМИГермания

Как в бундестаге праздновали 70-летие DW

Никита Жолквер
2 ч. назад

Медиакомпании Deutsche Welle исполнилось 70 лет. Юбилей праздновали в здании германского парламента. Лидеры профсоюзов DW от приглашения на праздник демонстративно отказались.

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Первый раз позывные немецкой иновещательной радиокомпании Deutsche Welle прозвучали в эфире на коротких волнах 3 мая 1953 года. По случаю семидесятого юбилея DW 10 мая в здании бундестага состоялся праздничный вечер. Как полагается, с концертом, торжественными речами, поздравлениями и приемом. Представители профсоюзов DW в знак протеста против грядущих сокращений рабочих мест в медиакомпании в бундестаг не пришли.

Видеопоздравление канцлера

В программе вечера значилось и поздравление канцлера. Олаф Шольц (Olaf Scholz) и в самом деле собирался лично присутствовать на верхней галерее в здании Рейхстага, но не успел. Его совещание с земельными премьер-министрами, посвященное проблеме увеличивающегося потока беженцев в Германию, затянулось. Поэтому собравшимся пришлось довольствоваться видеопосланием канцлера.

Канцлер поздравил DW с телеэкрана
Канцлер поздравил DW с телеэкранаФото: Ronka Oberhammer/DW

Олаф Шольц обратил, в частности, внимание на войну России против Украины, которая, отметил он, ведется и словами - пропагандой в российских государственных СМИ. Автократические режимы, говорил канцлер, боятся правдивых слов, которые противостоят их пропаганде, поэтому и борются с ними всеми возможными методами.

"Если сегодня мы празднуем 70-летие Deutsche Welle, - сказал Шольц, обращаясь к коллективу DW, - то мы празднуем 70 лет, на протяжении которых ваша медиакомпания служила идеалам демократии с тем, чтобы никто не мог быть уверенным в том, что способен держать под контролем слова, а с ними - и реальность. Именно для этого и нужны независимые СМИ".

Аудитория DW в России

Поздравили DW также председатель комитета бундестага по вопросам культуры и СМИ Катрин Будде (Katrin Budde) и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Будде напомнила, что DW не является государственной компанией: "Это не голос немецкого правительства, это голос нашей страны. И это отличает DW от иновещательных медиакомпаний других стран". За 70 лет, говорила она, некогда вещающая на коротких волнах радиостанция стала очень современным, международно признанным иновещательным СМИ, транслирующим на 32 языках информацию на весь мир.

Клаудиа Рот
Клаудиа Рот Фото: Ronka Oberhammer/DW

Клаудиа Рот, в свою очередь, отметила, что DW относится к крайне небольшому числу зарубежных СМИ, которые все еще имеют аудиторию в России. И это, отметила она, несмотря на запрет работы DW в России, объявленный властями РФ в начале февраля 2022 года - еще до широкомасштабного вторжения России в Украину - и закрытие ее московского корпункта.

Тем не менее, продолжала госминистр, публикациями на сайте, постами в соцсетях, ток-шоу, подкастами, такими видеоформатами как "DW Новости" и "Заповедник" Deutsche Welle "способствует тому, чтобы ее аудитория в России оставалась в курсе событий благодаря надежной, опирающейся на факты информации, противостоя тем самым дезинформации, агрессивной пропаганде путинского режима".

Праздник без участия представителей профсоюзов

В ответном слове генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) поблагодарил за поздравления и высокую оценку, которую дают работе медиакомпании представители законодательной и исполнительной властей Германии. "Свобода информации для принятия свободных решений - вот кредо DW, - заявил он. - Мы мешаем автократам, мы порой раздражаем, мы досаждаем".

Лимбург также напомнил, что несмотря на войну России против Украины, в этой стране - порой с риском для жизни - продолжают работать более 30 корреспондентов и технических сотрудников DW. "Благодаря им, мы и весь мир получаем правдивую информацию о войне России против Украины", - заявил он.

Петер Лимбург
Петер ЛимбургФото: Ronka Oberhammer/DW

Генеральный директор DW не умолчал и о внутренних проблемах, которые переживает медиакомпания. Так, в знак протеста против проводимой программы экономии от приглашения на праздничный вечер демонстративно отказались представители профсоюзов DW. Вместо торжеств в бундестаге они и около 250 сотрудников устроили велопробег протеста от берлинской штаб-квартиры медиакомпании на митинг к Бранденбургским воротам.

"В бундестаге произносят тосты в честь юбилея, но коллективу Deutsche Welle не до празднеств, - говорится в профсоюзном пресс-релизе. - Ведь несколько недель назад генеральный директор Лимбург объявил, что из-за неопределенности финансовой ситуации… будут ликвидированы 100 постоянный рабочих мест. Пострадать от сокращений могут до 300 занятых".

В общей сложности на DW работают примерно 3700 человек. Сокращения намечены, в первую очередь, в редакциях спорта, культуры и экономики, а также в сфере эфирного телевизионного вещания на немецком языке.

Выступая на праздничном вечере, Петер Лимбург сказал, что с пониманием относится к протестам сотрудников медиакомпании и пообещал продолжить диалог с профсоюзами. "Протесты в условиях демократии - совершенно нормальное явление, поэтому я с полным пониманием отношусь к тому, что сегодня некоторые вышли на демонстрацию к Бранденбургским воротам", - заявил Лимбург.

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