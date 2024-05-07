Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ

Страны Балтии просят Германию ускорить прибытие бригады бундесвера. Эта тема была ключевой во время визита в Литву канцлера ФРГ Олафа Шольца, который посетил и военные учения.

"Германия будет защищать каждый сантиметр территории НАТО". Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторяет эту фразу каждый раз, когда посещает страны Балтии. Минувший понедельник, 6 мая, не стал исключением. Вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой он наблюдал за учениями немецких военнослужащих из сводного батальона НАТО передового базирования. Это была часть учений бундесвера Grand Quadriga 2024, одних из самых масштабных со времен окончания холодной войны.

Передовая группа бундесвера уже в Литве

Литва - ключевой партнер Германии в балтийском регионе. Именно на территории Литвы не позднее 2027 года будет развернута бригада бундесвера численностью от пяти до шести тысяч военнослужащих. Президент Науседа настаивает на том, что это нужно сделать раньше. "Того требует геополитическая обстановка", - сказал он.

В Берлине регулярно отмечают, что сроки размещения бригады зависят от готовности инфраструктуры на территории Литвы. Строительство казарм, полигонов, складов, штабных объектов оценивается приблизительно в 800 миллионов евро. В прошлом месяце в Литву прибыл так называемый "передовой элемент" бундесвера - два десятка военнослужащих, которые будут планировать и координировать процесс развертывания бригады.

Встреча в аэропорту Литвы первых военнослужащих из "передового элемента" бригады бундесвера, апрель 2024 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

"Важно то, что у Науседы с Шольцем, похоже, сложились хорошие личные отношения, - сказал в интервью DW директор Института изучения Восточной Европы в Вильнюсе Линас Кояла. - Они довольно прагматичны и настроены на достижение практических результатов". То, что, согласно опросам общественного мнения, Науседа будет переизбран на предстоящих в этом месяце президентских выборах придает дополнительную устойчивость двусторонним контактам. Президент Литвы, согласно конституции, играет важную роль в формировании внешней политики и политики безопасности.

Этой весной у сотрудничества Литвы и Германии появился еще один важный аспект - военно-промышленный. Решение концерна Rheinmetall построить в Литве завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов вызвало здесь большой энтузиазм. Объем вложений немецкой компании в этот проект станет едва ли не рекордным в истории иностранных инвестиций в страну. Решение Rheinmetall, считает Линас Кояла, скорее всего, положит начало ряду подобных проектов в Литве: "Литва уже двадцать лет является членом НАТО и ЕС, - сказал он. - Тем не менее развитие бизнеса периодически сталкивалось с проблемами из-за недостатка знаний о Литве и очевидной геополитической незащищенности, особенно после нападения России на Украину. Присутствие немецкой бригады в Литве посылает мощный сигнал о том, что страна безопасна, и побуждает немцев строить мосты". Приезд семей военнослужащих и обеспечение деятельности немецкой бригады с большой долей вероятности вызовет экономическое оживление в стране, полагает эксперт.

Нельзя бояться Путина

Из Литвы Шольц отправился в Ригу, где встретился с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии. Встреча проходила вскоре после того, как Владимир Путин приказал Вооруженным силам России провести учения с тактическим ядерным оружием.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции в Риге с главами правительств стран Балтии, 6 мая Фото: Gints Ivuskans/AFP

"Они пытаются заставить нас отказаться от решений, которые мы, в противном случае, приняли бы. Я думаю, нам не следует поддаваться этому", - так прокомментировала решение Кремля премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Глава правительства Латвии Эвика Силиня предположила, что Путин таким образом пытается запугать участников предстоящей в июне в Швейцарии мирной конференции по Украине. Шольц сказал в Риге, что ядерное оружие не может быть использовано в войне (России против Украины. - Ред.). "Страны Центральной Европы и Балтии надеются, что в 2022 году Германия действительно отказалась от многолетней политики взаимодействия и общения с российским руководством при любых обстоятельствах", - заметил корреспонденту DW работающий в регионе западный дипломат. - Олаф Шольц регулярно убеждает их в том, что это действительно так. И, похоже, не без успеха".

Корреспонденту DW в последнее время не раз случалось слышать от дипломатов и политиков в регионе и другое мнение, которое можно суммировать так: "Политики в Западной Европе не скрывают опасений, что война в Украине придет в их страны в виде масштабных диверсий, массированных кибератак на финансовые институты, стимулирования нелегальной миграции. Центральная Европа и страны Балтии, наоборот, считают, что нужно всячески демонстрировать: страха нет, и любая подрывная деятельность Москвы не останется без последствий".