РФ готовит ядерный удар? Эксперты об учениях вблизи Украины

Минобороны РФ в понедельник, 6 мая, за день до инаугурации президента России Владимира Путина, объявило о проведении в "ближайшее время" неподалеку от украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Такие учения пройдут впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Учения будут проведены ракетными соединениями Южного военного округа" (ЮВО) РФ с привлечением авиации и флота с целью "повышения готовности нестратегических ядерных сил". Помимо российских регионов, в ЮВО РФ входят аннексированный в 2014 году Крым и частично оккупированные в 2022 году четыре области юго-востока Украины.

Угроза ядерной войны и критика Запада

Представители стран Запада неоднократно критиковали руководство России за ядерные угрозы. При этом президент Владимир Путин открыто ядерным ударом не угрожал, хотя и предупреждал Запад о возможности ядерной войны в случае прямой конфронтации с Россией.

В то же время экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев делал это неоднократно. В понедельник, 6 мая, он выступил с очередным подобным заявлением, увязав решение о проведении учений с тактическим ядерным оружием с продолжающейся на Западе дискуссией о допустимости отправки сухопутных войск в Украину.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также связал эти учения с заявлениями западных политиков о возможной отправке войск стран Запада в Украину и упомянул, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона. Песков назвал это "новым витком эскалации напряженности".

Что такое тактическое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что у него меньшая мощность и радиус применения. Это может быть артиллерия, но чаще всего - баллистические и крылатые ракеты. Их запускают системы, которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Тактическим ядерным оружием считаются ядерные боеголовки для ракетных установок наземного базирования с дальностью до 500 километров, а также морского или воздушного базирования с дальностью до 600 километров. Но четких границ классификации нет, к тактическому ядерному оружию некоторые источники относят и новые российские крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые "Кинжал" - с радиусом до нескольких тысяч километров.

Эксперты: "С военной точки зрения это бессмысленно"

Опрошенные DW эксперты едины во мнении, что применение ядерного оружия в Украине маловероятно и бессмысленно. "С военной точки зрения, при любых обстоятельствах применение ядерного оружия Россией в Украине не имеет смысла", - считает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Он подчеркивает, что "эта ситуация никак не изменилась".

Пуск "Калибров" в Черном море, март 2022 Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

Россия может отрабатывать не удары, а "процедуру развертывания, поскольку в нормальной ситуации нестратегические боезаряды находятся в хранилищах - отдельно от ракет и самолетов, которые их могут доставить", говорит Павел Подвиг. Он надеется, что "отработка этих процедур происходит на учебных макетах - хотя бы из соображений безопасности".

Планов применения ядерного оружия в Украине "никогда не было", считает Николай Соков, ведущий сотрудник Венского Центра по разоружению и нераспространению ядерного оружия. По его словам, этого не было даже осенью 2022 года, когда российская армия отступала из Харьковской и Херсонской областей. В США были публикации в СМИ, что якобы такой вопрос в РФ обсуждался, Вашингтон готовился к такому ходу событий, хотя и не видел признаков подготовки в самой России. Сейчас армия РФ превосходит Вооруженные силы Украины по многим показателям и наступает, захватывая все новые территории на востоке Украины. Более того, Киев ждет расширения атак РФ, говорит эксперт.

Причина, по его мнению, очевидно, в другом. "Ядерная эскалация" - словосочетание, которого на Западе опасаются с начала российского вторжения. Именно такими угрозами Москвы западные политики и эксперты объясняют то, что поставки оружия в Украину идут медленно и с ограничениями.

Риск ошибок и расширения войны

На это Москва рассчитывает и сейчас, полагает сотрудник американского аналитического Центра Вильсона Матье Булег. Он не уверен, что "ядерные учения" России "связаны только с позицией Франции". По его мнению, это "часть долгого цикла постоянного запугивания и бряцания оружием со стороны Кремля" с целью сломить решимость Запада в отношении Украины. Кроме того, учения связаны с желанием президента Путина показать себя "сильным лидером" в контексте "самоназначения" и накануне 9 мая, говорит Булег. В целом, он считает, что "главный вопрос - не запугивание, а риск просчета и тактических ошибок".

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон в Париже, 6 мая 2024 Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Эксперты полагают, что российские учения с тактическим ядерным оружием - "сигнал, предупреждение" Западу. "Ничего хорошего в этом политическом сигнале нет, но надо стараться воспринимать его хладнокровно, насколько это возможно", - отмечает Павел Подвиг.

Николай Соков подчеркивает, что "ситуация зыбкая", а "эскалация вполне реальна", как он считает - из-за заявлений Макрона. "Вопрос даже не в том, сколько там будет войск НАТО, будут ли они непосредственно на линии фронта", - говорит Соков. По его мнению, в случае появления французских военных в Украине, они станут приоритетной целью: "Россия будет с удвоенными усилиями пытаться их бомбить - обычным оружием". "Что будет делать Макрон?", - спрашивает Соков и напоминает, что Франция - ядерная держава. МИД Франции в понедельник, 6 мая, опроверг информацию об отправке войск в Украину, назвав их "дезинформационной кампанией".

Соков видит опасность не в том, что "Россия захочет применить ядерное оружие". По его словам, "Россия захочет довести дело до той ситуации, когда перед Западом, перед НАТО, реально встанет вопрос о том, что сейчас будет применено". По мнению эксперта, речь может идти не о территории Украины, а "и непосредственно стран Запада".

Что скажут Китай и глобальный Юг?

Новость об учениях в России прозвучала в день визита во Францию главы Китая Си Цзиньпина. Пекин ранее выступал против угроз применения ядерного оружия. Похожие заявления были и в других форматах, в том числе, по итогам саммита G20 на Бали и от стран, которые принято называть "глобальным Югом", отмечает Павел Подвиг. "Именно в этом направлении и должна быть реакция", - считает эксперт.