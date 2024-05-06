Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием

Учения будут проведены в ответ на "угрозы отдельных западных официальных лиц", заявили в Минобороны РФ. На учениях близ Украины будут отработаны "вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

Россия на фоне дальнейшего усиления конфликта вокруг Украины объявила о проведении неподалеку от украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Генштаб Минобороны России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач", сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале в понедельник, 6 мая.

В сообщении говорится, что на учениях планируется отработать вопросы "подготовки и применения нестратегического ядерного оружия" (его также называют тактическим) в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Учения собираются провести "в ближайшее время". В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не уточняется.

Тактические ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие - ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты) и обладающие относительно (в сравнении со стратегическим оружием) малой мощностью, к примеру, несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

Нестратегическое ядерное оружие могут применять, в частности, ракетные комплексы "Искандер", недавно размещенные в Беларуси. По оценкам, Россия обладает крупнейшим в мире запасом таких вооружений. На поле боя они никогда не применялись. В СССР проводились учения с использованием тактического ядерного оружия. В современной России таких учений еще не было. С начала войны России против Украины страны Запада высказывали опасения, что Россия в случае неудач на фронте может применить тактическое ядерное оружие.

В конце февраля британская газета The Financial Times сообщила о получении секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. Из них следует, что порог применения таких вооружений Россией ниже, чем официально заявляют российские власти - военные могут применить их не только в случае вторжения войск Китая, но и с целью "сдержать государства от агрессии или эскалации военных конфликтов".

Российские угрозы и критика Запада

Представители стран Запада неоднократно критиковали руководство Россию за ядерные угрозы. При этом президент Владимир Путин открыто ядерным ударом в конфликте вокруг Украины не угрожал, хотя и предупреждал страны Запада о возможности ядерной войны в случае прямой конфронтации с Россией.

В то же время экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев делал это неоднократно. В понедельник, 6 мая, он выступилс очередным подобным заявлением , увязав решение провести вблизи украинских границ учения с тактическим оружием с продолжающейся на западе дискуссией о необходимости и допустимости отправки сухопутных войск в Украину.

Перспективы ввода западных войск в Украину

В последние месяцы не утихает запущенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном дискуссия о возможности отправки западных войск в Украину. Большинство других западных стран не поддержали эту идею. По словам Макрона, иностранный контингент может быть направлен в Украину при выполнении двух условий - если российские войска прорвут линии фронта в Украине и Запад получит от Киева соответствующий запрос. Макрон допустил, что Франция может провести наземную операцию против российской армии.

Кремль назвал слова Макрона "очень опасной тенденцией". "Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К числу подобных "опасных заявлений" он отнес и слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России.

Власти Украины до сих пор подчеркивали отсутствие необходимости в западных армиях, требуя лишь увеличить поставки западных вооружений Киеву. В то же время они отметили, что если придет время для отправки контингента, то Киев будет признателен.