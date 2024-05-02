Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

Президент Франции подтвердил прежнюю позицию, заявив, что он не исключает ничего, чтобы не допустить победы России. В интервью The Economist Макрон разъяснил, в каком случае он будет готов отправить войска в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил возможность отправки западных наземных войск в Украину в качестве средства сдерживания России и тем самым вновь оживил дискуссии по данной теме. "Если бы русские прорвали линии фронта, если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, то мы должны были бы по праву задаться этим вопросом (об отправке войск. - Ред.)", - сказал он в интервью британскому журналу The Economist , обнародованном в четверг, 2 мая.

Французский лидер призвал союзников тоже не исключать подобный сценарий, поскольку это служит "основным условием безопасности и авторитета ЕС". По его словам, способность Европы сдерживать дальнейшую агрессию России зависит от "отсутствия красных линий". Макрон напомнил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.

Важность сдерживания России

"Наш авторитет зависит и от определенной способности к сдерживанию, когда мы не разглашаем, что мы делаем или что мы намерены предпринять. Я ничего не исключаю, потому что мы противостоим тому, кто тоже ничего не исключает", - сказал Макрон, имея в виду президента РФ Владимира Путина.

По словам Макрона, западные страны в прошлом были слишком нерешительными, исключая отправку танков и самолетов Украине. "Мы поступили неправильно в контексте нашего авторитета и нашего сдерживания России", - сказал французский президент, отметив, что "агрессивная реакция России" на сказанные им в феврале слова о возможности отправки западных войск в Украину показали, что такая позиция уже доказала свою эффективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка западных войск в Украину сделает прямой конфликт России с НАТО неизбежным.