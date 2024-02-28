Солдат НАТО отправят в Украину? Что говорят об этом в ФРГ

В Германии уже второй день горячо обсуждают заявление президента Франции о возможной отправке в Украину солдат стран ЕС и НАТО. Диапазон оценок широкий - от резкой критики до разбора по существу.

В Германии продолжают гадать, что побудило французского президента Эмманюэля Макрона вечером в понедельник, 26 февраля, сделать заявление о возможности участия военнослужащих западных стран в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ. Одни, как, например, сопредседатель "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) сочли высказывания Макрона "капризом".

Другие увидели в нем попытку отвлечь внимание от сравнительно скромной военной помощи, которую Франция оказывает Украине. Третьи считают, что это был "камень в огород" немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), слишком нерешительного, с точки зрения Макрона, в том, что касается поставок Киеву тех или иных видов вооружения. Но есть и эксперты, рассматривающие заявление Макрона как серьезную стратегическую заявку.

Что именно и в каком контексте сказал Макрон

О возможности отправки солдат НАТО в Украину Макрон стал говорить не по собственной инициативе, а отвечая на вопрос одной из журналисток о том, правду ли говорит известный своей пророссийской позицией премьер-министр Словакии Роберт Фицо о готовности ряда европейских стран к такому шагу и обсуждался ли такой вариант на встрече в Париже.

Эмманюэль Макрон на военном параде Фото: Getty Images/AFP/AP/C. Ena

Макрон фактически подтвердил слова Роберта Фицо, но добавил, что "на сегодняшний день нет консенсуса об официальной отправке войск (в Украину. - Ред.)." Но, продолжал президент, динамика конфликта такова, что ничего исключать нельзя: "Мы сделаем все, что необходимо, чтобы Россия не победила в этой войне".

Следующую фразу Макрона многие расценили как выпад в адрес Германии и лично канцлера Олафа Шольца: "Многие люди, которые сегодня говорят "никогда, никогда", это те же самые люди, которые говорили "никогда, никогда танки; никогда, никогда самолеты; никогда, никогда ракеты большей дальности".

Шольц и Макрон: друзья или соперники?

Это был довольно прозрачный намек на немецкого канцлера, который на первых порах не решался отправить в Украину вообще какое бы то ни было летальное оружие, потом медлил с артиллерией, ПВО, танками, решением о боевых самолетах, а теперь отказывает Киеву в крылатых ракетах TAURUS, опасаясь, что в результате таких поставок Германия окажется втянутой в войну России против Украины.

Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон 26 февраля 2024 года в Париже Фото: Lewis Joly/AP/picture alliance

На таком фоне Эмманюэль Макрон со своим заявлением стал выглядеть как решительный лидер Запада в том, что касается поддержки Украины. Тем более что Франция, как и Великобритания, крылатые ракеты Storm Shadow (Scalp EG во французском варианте) Украине уже поставляют, пусть их дальность и вдвое меньше, чем у TAURUS.

По оценке внешнеполитического эксперта фракции "зеленых" в бундестаге Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter), отношения между Шольцем и Макроном сильно испорчены, и оба политика действуют, по его словам, безответственно: Макрон - своими разговорами о натовских войсках для Украины, Шольц - надуманными аргументами против поставок Киеву ракет TAURUS. Для их использования, заявил Хофрайтер, вовсе не требуется присутствие немецких военнослужащих, как это утверждает Шольц.

Размеры французской и немецкой помощи Киеву

Впрочем, Париж и Берлин уже давно не довольны друг другом. Франция критикует Германию за медлительность в оказании военной помощи Украине, а Германия Францию - за слишком скромные объемы помощи.

Франция была первой страной, поставившей Украине свои колесные танки AMX-10 RC Фото: Jeremy Bessat/French Army/AP/dpa/picture alliance

Париж, правда, уверяет, что в 2023 году потратил на эти цели 2,1 млрд евро, а 1,7 млрд было потрачено в 2022 году, на текущий год выделено еще 3 млрд евро. Институт мировой экономики в Киле (IfW), однако, мониторящий всю международную помощь Украине, называет куда меньшие цифры французской помощи, а именно - 635 млн евро за все время.

Вклад Германии, по подсчетам IfW, составил 17,7 млрд евро. Что же касается обещанных Парижем Украине в текущем году 3 млрд евро, то, указывают немецкие экономисты, из-за запредельной государственной задолженности Франции (ее размер достигает 100 процентов ВВП) гарантии их реального выделения нет.

Дружный отпор президенту Франции

В ответ на высказывания Макрона Польша, Италия, Великобритания, Словакия сразу же сообщили, что никаких планов отправлять в Украину своих солдат у них нет. Швеция заявила, что это вообще не тема. В том же духе высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А канцлер Олаф Шольц вообще категорически отверг идею отправки войск из стран НАТО и ЕС в Украину. На конференции в поддержку Украины в Париже 26 февраля, сказал он журналистам день спустя, было высказано единое мнение, "что на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими государствами или странами НАТО".

"Стратегическая двусмысленность" Макрона

Но помимо резкой критики, звучащей в адрес французского президента, есть в Германии и спокойный разбор его тезисов, а также самой ситуации, о возможности появления которой он говорил.

Карло Масала в интервью DW Фото: DW

Так, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) критически оценивает только тот факт, что Макрон сделал свое заявление, не согласовав его с партнерами Франции. Но само по себе оно было правильным с психологической точки зрения, поскольку важно оставлять противника в неведении о том, насколько далеко готов пойти Запад в поддержке Украины, считает Масала.

Заявления НАТО о том, что альянс ни при каких обстоятельствах не отправит в Украину своих солдат, делает ситуацию для Путина предсказуемой. Макрон же своим заявлением, говорит Масала, постарался восстановить "стратегическую двусмысленность", не называя никаких "красных линий", которые Путин не должен переходить, чтобы избежать прямой конфронтации с НАТО. К такой же примерно риторике, отмечает он, прибегают и США, говоря о существовании на выбор "всех возможностей".

Ядерной эскалации войны можно избежать

Карло Масала считает, что в случае, если Париж и в самом деле отправит в Украину своих солдат, это не обязательно приведет к началу Третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Французская подводная лодка "Le Triomphant", оснащенная ракетами с ядерными боеголовками Фото: Barbier/AFP/epa/dpa/picture-alliance

Да, говорит профессор, Франция станет тогда участницей войны России против Украины, что заметно повышает риск ее эскалации, в том числе, и риск применения ядерного оружия. Но никакого автоматизма в этом нет, считает Масала и ссылается на "парадокс стабильной нестабильности" - одну из теорий, связанных с воздействием ядерного оружия на международные отношения.

Франция, поясняет он, тоже ядерная держава, и если Москва вознамерится ответить на ее вступление в войну применением ядерного оружия, то вынуждена будет считаться с ответным ударом. Поэтому, считает Масала, участие солдат НАТО в войне на стороне Украины может обойтись и без высшей степени ее эскалации.

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