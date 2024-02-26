Макрон призвал к совместному "рывку" в помощи Украине

По инициативе президента Франции в Париже собрались около 20 глав европейских государств и правительств, а также представители США и Канады. Во встрече принял участие и канцлер Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал предоставить Украине больше оружия и ресурсов. Об этом он заявил в начале конференции по оказанию помощи Украине в Елисейском дворце вечером в понедельник, 26 февраля. "Сегодня общее понимание заключается в том, что безопасность всех нас находится под угрозой", - сказал Макрон главам около двадцати государств и правительств, включая представителей Канады и США, собравшихся в Париже по инициативе французского президента.

На встрече присутствовал также канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участникам консультаций в Елисейском дворце по видеосвязи.

По словам Макрона, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины. "Россия готовит новые атаки", - считает французский президент. Жесткая позиция России была продемонстрирована смертью оппозиционера Алексея Навального, а также дезинформационными кампаниями на Западе, "поэтому речь идет также о нашей безопасности", подчеркнул Макрон. "Нам всем нужно сделать коллективный рывок", - добавил он.

"Россия не должна выиграть войну" и именно поэтому "сторонники Украины" должны сообща мобилизоваться на национальном уровне в вопросе помощи Украине, подчеркнул на встрече президент Франции. "Мы находимся в процессе обеспечения нашей безопасности сегодня и завтра", - сказал Макрон, отметив при этом, что не хочет "вступать в войну с русским народом".

Шольц разделяет позицию Макрона в нежелании стать "стороной конфликта"

"Германия является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине в Европе. Это остается неизменным, - написал Шольц в соцсети X. - Но ясно одно: мы не станем стороной войны - ни прямой, ни косвенной. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях". Шольц добавил к сообщению хэштег "#Taurus", тем самым подтвердив свой отказ от поставок Украине желаемых крылатых ракет.

Канцлер категорически отверг поставку Украине в данный момент дальнобойных крылатых ракет TAURUS, мотивировав это риском вовлечения Германии в войну. "Мы никоим образом не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система", - приводит его слова агентству dpa 26 февраля.

По словам Шольца, именно поэтому вопрос передачи такого оружия пока не стоит на повестке дня. "Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторых людей это даже не трогает, что они даже не задумываются о том, не может ли то, что мы делаем, привести к своего рода участию в войне", - сказал канцлер.

Цели конференции в Париже

Парижская конференция дает возможность послать "сигнал европейского единства и сплоченности как украинскому народу, так и президенту России Путину", подчеркнула заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиана Хоффман (Christiane Hoffmann). По сообщению советников Макрона, чьи слова приводит dpa, консультации в Париже направлены не столько на новые гарантии поставок оружия, сколько на повышение эффективности уже обещанной военной помощи, в том числе по обучению украинских солдат, и вопросов усиления киберзащиты.

По данным агентства AFP, ее участники поставили цель найти способы увеличить помощь Киеву, чтобы "адаптировать ее к украинским потребностям". Однако принятия новых конкретных обязательств не ожидается, отмечает агентство.

В последнее время Францию критикуют за то, что она оказывает Украине значительно меньшую военную помощь, чем Германия. В прошлом году Франция сообщила, что предоставила военную помощь на общую сумму 2,1 миллиарда евро. В 2022 году эта цифра составляла 1,7 миллиарда евро. На текущий год обещано до трех миллиардов евро.

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