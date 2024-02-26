  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныНавальныйСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Шольц отверг поставки TAURUS Украине в данный момент

Жан Рофе
26 февраля 2024 г.

Вопрос передачи крылатых ракет TAURUS пока не стоит на повестке дня, сказал канцлер ФРГ. По его словам, украинским войскам в первую очередь нужны боеприпасы.

https://p.dw.com/p/4ctvS
Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Bundesregierung

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически отверг поставку Украине в данный момент дальнобойных крылатых ракет TAURUS, мотивировав это риском вовлечения Германии в войну. "Мы никоим образом не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система", - заявил он в понедельник, 26 февраля, агентству dpa.

По словам Шольца, именно поэтому вопрос передачи такого оружия пока не стоит на повестке дня. "Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторых людей это даже не трогает, что они даже не задумываются о том, не может ли то, что мы делаем, привести к своего рода участию в войне", - сказал канцлер.

Глава германского правительства также выразил раздражение "отсутствием баланса" между тем, что действительно необходимо Украине сейчас, и дебатами по поводу этой единственной системы. "То, чего не хватает Украине, - это боеприпасы на все возможные расстояния, а не обязательно эта вещь из Германии", - заявил он.

Канцлер ФРГ уже неоднократно высказывался против поставок крылатых ракет TAURUS Украине, опасаясь, что они могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по целям на территории России. Его позиция не изменилась несмотря на давление, оказываемое на правительство в германском бундестаге. На прошедшей неделе парламент принял резолюцию, призывающую к поставке в Украину дальнобойных систем вооружений, при этом, правда, крылатые ракеты в этом документе не упоминаются. В то же время предоставить Киеву ракеты TAURUS открыто требуют оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС и некоторые политики правящей в стране коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов.

Смотрите также:

Как два года войны изменили РФ, Украину и ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Немецкий политик Родерих Кизеветтер

Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"

Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"

Родерих Кизеветтер уверен, что Западу необходимо делать больше, чтобы указать России на ее границы и чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.
Конфликты8 февраля 2024 г.
19 января 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) во время посещения завода концерна Airbus в баварском Манхинге, где выпускают истребители Eurofighter Typhoon

Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности

Путин обеспечил Германии долгий бум оборонной промышленности

Война России против Украины сделает производство высокотехнологичного оружия на годы вперед важной экспортной отраслью экономики ФРГ. От этого выиграют многие немецкие регионы.
Экономика и бизнес3 февраля 2024 г.