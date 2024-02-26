Шольц отверг поставки TAURUS Украине в данный момент

Вопрос передачи крылатых ракет TAURUS пока не стоит на повестке дня, сказал канцлер ФРГ. По его словам, украинским войскам в первую очередь нужны боеприпасы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически отверг поставку Украине в данный момент дальнобойных крылатых ракет TAURUS, мотивировав это риском вовлечения Германии в войну. "Мы никоим образом не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система", - заявил он в понедельник, 26 февраля, агентству dpa.

По словам Шольца, именно поэтому вопрос передачи такого оружия пока не стоит на повестке дня. "Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторых людей это даже не трогает, что они даже не задумываются о том, не может ли то, что мы делаем, привести к своего рода участию в войне", - сказал канцлер.

Глава германского правительства также выразил раздражение "отсутствием баланса" между тем, что действительно необходимо Украине сейчас, и дебатами по поводу этой единственной системы. "То, чего не хватает Украине, - это боеприпасы на все возможные расстояния, а не обязательно эта вещь из Германии", - заявил он.

Канцлер ФРГ уже неоднократно высказывался против поставок крылатых ракет TAURUS Украине, опасаясь, что они могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по целям на территории России. Его позиция не изменилась несмотря на давление, оказываемое на правительство в германском бундестаге. На прошедшей неделе парламент принял резолюцию, призывающую к поставке в Украину дальнобойных систем вооружений, при этом, правда, крылатые ракеты в этом документе не упоминаются. В то же время предоставить Киеву ракеты TAURUS открыто требуют оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС и некоторые политики правящей в стране коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов.

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