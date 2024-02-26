Снаряды из Индии для Киева? Ответ Берлина: "Без комментария"

Правительство ФРГ отказалось подтвердить сообщения о переговорах с Дели о покупке в Индии снарядов для Украины.

"Мы ведем переговоры со всеми странами во всем мире, которые могли бы стать партнерами по такому сотрудничеству". Так представитель министерства обороны ФРГ полковник Арне Коллац (Arne Collatz) в понедельник, 26 февраля, ответил на вопрос DW, с какими странами ведет переговоры Берлин о поставках артиллерийских снарядов Украине. Ранее еженедельник Der Spiegel сообщил, что представители Германии ведут конфиденциальные переговоры с Дели о покупке в Индии через посредников артиллерийских снарядов для их дальнейшей передачи Украине.

Германия ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

В Индии, по данным источников этого издания, хранятся сотни тысяч таких боеприпасов, но публично говорить об их продаже индийское правительство не хочет, чтобы не портить по-прежнему дружественные отношения с Россией. В Берлине, пишет далее Der Spiegel, прорабатывается возможность такого рода сделок также с некоторыми арабскими, африканскими и балканскими странами, предположительно имеющими в своих арсеналах крупные запасы боеприпасов.

Канцлер Олаф Шольц на одном из оружейных заводов концерна Rheinmetall Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

"Германия уже давно прилагает большие усилия с тем, чтобы увеличить поставки боеприпасов Украине", - сказала, отвечая на вопрос DW заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) и привела в пример только что заложенную в Нижней Саксонии новую фабрику по производству боеприпасов. Но называть страны, с которыми Берлин ведет переговоры на эту тему, она не стала.

Полковник Коллац также отказался подтвердить или опровергнуть сообщение еженедельника Der Spiegel, но заявил, что Германия старается делать на уровне ЕС и на мировой арене все, чтобы помочь Украине с боеприпасами. "Я могу комментировать (достигнутые договоренности. - Ред.) только тогда, когда дело сделано", - сказал представитель Минобороны ФРГ.

Кроме стран НАТО и ЕС, по данным сайта новостной программы Tagesschau , разного рода военную и финансовую помощь Украине оказывали или продолжают оказывать такие страны, как Канада, Израиль, Иордания, Пакистан, Судан, Марокко, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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