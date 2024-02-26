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Снаряды из Индии для Киева? Ответ Берлина: "Без комментария"

Никита Жолквер
26 февраля 2024 г.

Правительство ФРГ отказалось подтвердить сообщения о переговорах с Дели о покупке в Индии снарядов для Украины.

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Снаряды 155-мм калибра
Снаряды 155-мм калибраФото: LIONEL BONAVENTURE/AFP

"Мы ведем переговоры со всеми странами во всем мире, которые могли бы стать партнерами по такому сотрудничеству". Так представитель министерства обороны ФРГ полковник Арне Коллац (Arne Collatz) в понедельник, 26 февраля, ответил на вопрос DW, с какими странами ведет переговоры Берлин о поставках артиллерийских снарядов Украине. Ранее еженедельник Der Spiegel сообщил, что представители Германии ведут конфиденциальные переговоры с Дели о покупке в Индии через посредников артиллерийских снарядов для их дальнейшей передачи Украине.

Германия ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

В Индии, по данным источников этого издания, хранятся сотни тысяч таких боеприпасов, но публично говорить об их продаже индийское правительство не хочет, чтобы не портить по-прежнему дружественные отношения с Россией. В Берлине, пишет далее Der Spiegel, прорабатывается возможность такого рода сделок также с некоторыми арабскими, африканскими и балканскими странами, предположительно имеющими в своих арсеналах крупные запасы боеприпасов. 

Канцлер Олаф Шольц на одном из оружейных заводов концерна Rheinmetall
Канцлер Олаф Шольц на одном из оружейных заводов концерна RheinmetallФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

"Германия уже давно прилагает большие усилия с тем, чтобы увеличить поставки боеприпасов Украине", - сказала, отвечая на вопрос DW заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) и привела в пример только что заложенную в Нижней Саксонии новую фабрику по производству боеприпасов. Но называть страны, с которыми Берлин ведет переговоры на эту тему, она не стала.

Полковник Коллац также отказался подтвердить или опровергнуть сообщение еженедельника Der Spiegel, но заявил, что Германия старается делать на уровне ЕС и на мировой арене все, чтобы помочь Украине с боеприпасами. "Я могу комментировать (достигнутые договоренности. - Ред.) только тогда, когда дело сделано", - сказал представитель Минобороны ФРГ.

Кроме стран НАТО и ЕС, по данным сайта новостной программы Tagesschau, разного рода военную и финансовую помощь Украине оказывали или продолжают оказывать такие страны, как Канада, Израиль, Иордания, Пакистан, Судан, Марокко, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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