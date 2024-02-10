NYT: нынешних запасов снарядов ПВО Украине хватит до марта

Без новых поставок Запада ракет для защиты неба ВСУ хватит до марта, а к началу лета Украина может столкнуться с трудностями при отражении атак РФ, пишет американская газета.

Украинские военные вплотную приблизились к истощению запасов снарядов для ПВО, и если в ближайшее время не будет пополнений в виде новых западных поставок, то их хватит только до марта, пишет в субботу, 10 февраля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные чиновников США.

Источники издания среди военных аналитиков также отмечают, что при отсутствии поставок уже спустя месяц Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета может столкнуться с большими трудностями при отражении российских атак. Без военной помощи США, предупреждают эксперты, коллапс на фронте возможен уже в этом году.

Однако, отмечают собеседники NYT, России также будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины. По мнению военных экспертов, войска РФ будут продвигаться вперед с большими потерями.

Шольц и Байден призвали Конгресс США быстрее помочь Украине

Президент США и Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 9 февраля на встрече в Вашингтоне призвали американский Конгресс как можно быстрее выделить новый пакет военной помощи Украине.

"Неспособность Конгресса США поддержать Украину равносильна преступной халатности. Это возмутительно", - заявил Байден. Сообщается, что федеральный канцлер в ходе встречи с американскими сенаторами накануне также призвал их к быстрому решению этого вопроса. "Германия и США должны сыграть важную роль в поддержании мира во всем мире", - сказал он.

8 февраля новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате США. Однако, даже если он будет принят в итоговом голосовании, его должны будут также одобрить члены Палаты представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы.

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