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Зеленский в Вильнюсе призвал партнеров помочь Украине с ПВО

Сергей Гуща
10 января 2024 г.

Президент Украины призвал союзников предоставить как больше систем ПВО, так и боеприпасов к ним, чтобы успешно бороться с российскими баллистическими ракетами.

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Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на встрече в Вильнюсе
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на встрече в ВильнюсеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду, 10 января. "Мы с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить (в Украине. - Ред.) современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно", - сказал он.

Зеленский напомнил, что Россия в конце декабря и первые дни января совершила ряд крупных авиаударов по Украине, выпустив в общей сложности около 500 ракет и беспилотников. Из них около 70 процентов были сбиты. "Я хотел бы получить усиление пакета (ПВО) количественно системами, которые так нам нужны. Именно системы и именно конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, подписанные в Вильнюсе двусторонние договоры о сотрудничестве в оборонной сфере позволят уменьшить дефицит оружия в Украине. Украина наращивает производство своих БПЛА и достигла договоренностей с Литвой и другими партнерами по средствам, направленным на борьбу с российскими дронами, добавил он.

Риторика президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что он не собирается останавливаться, "хочет полностью оккупировать" Украину, поэтому нужны быстрые решения вопросов со стороны партнеров, отметил Зеленский. "Неуверенность партнеров относительно финансовой и оборонной помощи Украины, отсутствие быстрой реакции только добавляет храбрости и сил РФ", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, в случае поражения Украины в войне следующими целями Путина могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

Военная помощь Литвы Украине

В свою очередь Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции заявил о предоставлении Украине пакета долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн евро. "В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577, будем обучать украинских военных", - сказал президент Литвы.

Как сообщило в среду министерство обороны республики, Литва в течение 2024 года передаст Украине транспортные средства, включая грузовики, пикапы, машины скорой помощи, различные прицепы и погрузчики. Будут переданы также беспилотные летательные аппараты, системы борьбы с БПЛА, системы дистанционного подрыва, боеприпасы, комплекты теплой одежды и различное зимнее оборудование. К концу текущего года планируется обучить около 3 тысячи украинских военных.

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