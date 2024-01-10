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Зеленский обсуждает в Литве интеграцию в ЕС и НАТО

Сергей Гуща
10 января 2024 г.

Президент Украины отправился в поездку по странам Балтии. В Вильнюсе он встречается с руководством страны и обсудит дальнейшую европейскую поддержку Киева в борьбе с российской агрессией.

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Надпись "Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16" на автобусе в Вильнюсе
"Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16", - написано на этом автобусе в столице Литвы ВильнюсеФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Президент Владимир Зеленский отправился в поездку в Литву, Латвию и Эстонию. В среду, 10 января, он прибыл в Вильнюс для встреч с президентом, премьер-министром, спикером парламента Литвы, представителями политических сил, СМИ и украинской общины, сообщил Зеленский в соцсети Х.

По его словам, темами переговоров будут безопасность, интеграция в Европейский Союз и НАТО, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и производства дронов, а также координация дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии. Это первая зарубежная поездка украинского президента в новом году.

В декабре Литва предоставила Украине очередной пакет военной помощи, который, в частности, включал несколько тысяч боеприпасов, переносные противотанковые гранатометы и несколько миллионов патронов. Ранее Литва приобрела и в ноябре передала Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS для укрепления противовоздушной обороны Украины.

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