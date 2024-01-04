НАТО и Киев намерены обсудить вопросы ПВО Украины

После ряда массированных российских атак на Украину на рубеже 2023-2024 годов страны НАТО обсудят с Киевом вопросы противовоздушной обороны страны. Заседание совета пройдет в следующую среду.

На фоне недавних массированных воздушных атак России на Украину, состоявшихся в конце декабря и начале января, страны НАТО и Киев наметили новое обсуждение вопросов противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, опубликованном в четверг, 4 января, в микроблоге альянса в соцсети X. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет в среду, 10 января, заседание Совета НАТО-Украина на уровне послов по запросу Украины", - пишет пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт.

По данным Уайта, на чьи слова ссылается агентство AFP, требования Украины об ускорении поставок боеприпасов, вероятно, будут включены в повестку дня специальной встречи дипломатов. Альянс уже "поставил Украине большое количество систем противовоздушной обороны" и "намерен и дальше укреплять оборону Украины".

После Рождества, в канун Нового года и после него Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников.

НАТО поддержит закупку боеприпасов для ПВО Украины

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса - Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию - контрактом на приобретение до 1000 зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, обнародованном 3 января. Также отмечается, что европейское производство GEM-T будет расширено.

Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы "укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины", подчеркивается в микроблоге НАТО в соцсети X. В том же посте приведены слова генсека альянса Йенса Столтенберга: "Увеличение производства боеприпасов - ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной".

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