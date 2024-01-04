В ЕС две страны нашли 2% на оборону без ущерба для финансов

В 2023 году выделить два процента ВВП на оборону без ущерба для госдолга удалось лишь двум европейским странам НАТО. Германия по-прежнему не смогла достичь этой цели, сообщил институт ifo.

Из 25 европейских стран НАТО, включая Швецию, в минувшем году лишь двум удалось выделить на оборону два процента ВВП при сохранении крепких государственных финансов - Эстонии и Литве, сообщил институт экономических исследований ifo в четверг, 4 января. В сообщении отмечается, что эти две страны смогли достичь поставленной Североатлантическим альянсом цели при том, что объем госдолга у них значительно ниже установленной европейскими договорами максимальной планки в 60 процентов от объема ВВП.

Германия вновь не смогла выполнить установленные нормы по обоим параметрам - в 2023 году военные расходы ФРГ составили лишь около 1,65 процента при объеме госдолга в 65 процентов ВВП.

Другие европейские страны

Целый ряд других европейских стран НАТО - Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия - выделили на оборону даже больше двух процентов ВВП, но при этом имели госдолг выше 60 процентов или дефицит госбюджета в размере более трех процентов от объема ВВП.

"Мы покинули территорию низких процентов. Стабильно более высокие расходы на оборону можно обеспечить лишь при наличии крепких государственных финансов. Европа нуждается в фискальном обновлении", - указал эксперт ifo по военным вопросам Марсель Шлеппер (Marcel Schlepper).

Уже сегодня семь из 25 европейских стран НАТО, включая Швецию, тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону. Первое место здесь занимает Италия, которая расходует на проценты почти втрое больше, чем на военные нужды. Испания, Великобритания и Венгрия тратят на обслуживание госдолга почти вдвое больше, чем на оборону.

Смотрите также: