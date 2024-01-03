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ФРГ и еще три члена НАТО закупят до 1000 ракет ПВО Patriot

Александра Иванова
4 января 2024 г.

Мощности для производства и поставок ракет GEM-T для комплексов ПВО Patriot будут расширены в Европе, следует из сообщения пресс-службы НАТО.

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Комплексы ПВО Patriot во время обучения работе с ними украинских военных (декабрь 2023 года)
Комплексы ПВО PatriotФото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса - Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию - контрактом на приобретение до 1000 зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, обнародованном в среду, 3 января.

Указывается, что контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG - совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы "укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины", подчеркивается в микроблоге НАТО в соцсети X.

В том же посте приведены слова генсека альянса Йенса Столтенберга: "Увеличение производства боеприпасов - ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной".

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