Отремонтированные в Литве танки Leopard вернут Украине

В сервисном центре в Литве, созданном немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, отремонтированы первые танки Leopard, поврежденные в ходе войны в Украине.

Первые танки Leopard-2, переданные Украине и поврежденные в ходе боевых действий, отремонтированы в Литве. После ремонта, проведенного немецкими компаниями, они возвращаются в Украину, сообщил в пятницу, 15 декабря, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Танки были отремонтированы в сервисном центре, созданном мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и базирующимся в Дюссельдорфе оборонным концерном Rheinmetall. Испытания были проведены на литовском военном полигоне в Гайжюнае. В Украину их планируют вернуть в начале января.

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную помощь, но и помогает в ремонте танков Leopard", - подчеркнул Анушаускас после тестовой поездки на танке.

Широкий спектр повреждений на танках

В свою очередь глава компании Lithuania Defense Services (LDS) Себастьян Диц (Sebastian Ditz) сообщил, что на отремонтированных танках имелись все виды повреждений от прямых попаданий снарядов, мин и дронов до нанесенного водой ущерба. При этом речь идет о повреждениях, которых на этих танках раньше никогда не было, отметил руководитель созданной KMW и Rheinmetall компании.

По словам Дица, сервисный центр в Литве является единственным в Европе, предназначенным для ремонта танков типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6. Танки Leopard 2A4 ремонтируют в Польше. Ремонт танков Leopard в Литве начался в октябре. Анушаускас и Дитц отказались раскрыть информацию о числе бронемашин, которые предстоит отремонтировать в Литве.

В июле в министерстве обороны ФРГ сообщили о планах ремонта пострадавших во время боев в Украине танков типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 в Германии и в Литве. "Как только украинские вооруженные силы сообщат о потребности в ремонте, работы на танках Leopard 2A5 и Leopard 2A6 можно будет начать", - указали в ведомстве. Боевые машины именно такого типа предоставила Украине Польша. В марте Берлин передал Украине 18 современных танков Leopard 2 типа A6. К поставкам боевых машин подключились и другие страны, в том числе Польша.

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