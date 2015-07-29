Krauss-Maffei Wegmann (KMW)

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Основным направлением деятельности KMW является производство военной техники.
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG - немецкий концерн, занимающийся в основном, проектированием, разработкой и производством гусеничных и колесных бронированных машин.
Концерны KMW и Nexter подписали соглашение о слиянии. Сделка позволит создать оборонного гиганта с оборотом в 2 млрд евро в год. Нормы экспорта вооружений в ФРГ остаются неизменными.
Правительство ФРГ отреагировало на сообщения в СМИ. В Вильнюсе заявили, что Литва не обращалась к Берлину с просьбой о поставках бронетранспортеров Boxer.
Основанием для обыска послужило подозрение в уклонении от уплаты налогов, а также запрос прокуратуры Афин, расследующей дело о взятках и отмывании денег.
В странах Восточной Европы и Скандинавии вырос спрос на танки концерна Krauss-Maffei Wegmann. В компании это открыто связывают с событиями на Украине.
Танкостроительные концерны ФРГ и Франции KMW и Nexter Systems объявили о предстоящем слиянии. Совместное предприятие с ежегодным оборотом 2 млрд евро планируется создать до конца 2015 года.
В Греции набирает обороты многомиллионный коррупционный скандал, связанный с закупками оружия. Фирмы из Германии, Швеции и России выплатили бывшему высокопоставленному чиновнику Минобороны около 8 миллионов евро.
Миллиардные контракты на покупку немецких вооружений готовят Саудовская Аравия и Катар. Обе страны Персидского залива заинтересованы в немецких танках "Леопард".
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