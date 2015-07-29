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Krauss-Maffei Wegmann (KMW)

Основным направлением деятельности KMW является производство военной техники.

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG - немецкий концерн, занимающийся в основном, проектированием, разработкой и производством гусеничных и колесных бронированных машин.

ARCHIV - Ein Kampfpanzer Leopard 2 A7+ der Firma KMW (Foto vom September 2010). Deutschlands Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) will mit dem französischen Rüstungskonzern Nexter Systems zusammengehen. Foto: Clemens Niesner/dpa (zu dpa: Krauss-Maffei Wegmann will Zusammenschluss mit Franzosen vom 01.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий танкостроитель KMW договорился о слиянии с французским Nexter 29.07.2015

Концерны KMW и Nexter подписали соглашение о слиянии. Сделка позволит создать оборонного гиганта с оборотом в 2 млрд евро в год. Нормы экспорта вооружений в ФРГ остаются неизменными.
ARCHIV - Ein Radpanzer Boxer, aufgenommen am 03.07.2012 im ISAF-Lager in Masar-i-Scharif. Saudi-Arabien ist nach «Spiegel»-Informationen an einem Kauf von mehreren hundert Radpanzern vom Typ «Boxer» aus Deutschland interessiert. Foto: Hannibal/dpa (zu dpa 0953 vom 02.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Берлин опровергает информацию об отказе продавать оружие Литве 23.02.2015

Правительство ФРГ отреагировало на сообщения в СМИ. В Вильнюсе заявили, что Литва не обращалась к Берлину с просьбой о поставках бронетранспортеров Boxer.
Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in voller Fahrt auf einem Testgelände (undatierte Aufnahme). Die Bundesregierung hat einem «Spiegel»-Bericht zufolge erstmals die Lieferung schwerer Kampfpanzer nach Saudi- Arabien genehmigt. Der Bundessicherheitsrat habe vor wenigen Tagen den Weg für den Export von modernen «Leopard II»-Panzern in das autoritär geführte Land frei gemacht, berichtet das Magazin. Die Saudis hätten Interesse an mehr als 200 Exemplaren. Der deutschen Rüstungsindustrie winkt damit ein Milliardengeschäft. Foto: KMW dpa (ACHTUNG: Veröffentlichung nur mit Angabe der Quelle Krauss-Maffei Wegmann) (zu dpa 0862 «Spiegel»: Deutscher Panzer-Export nach Saudi-Arabien genehmigt am 03.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В немецком танкостроительном концерне KMW проведен обыск 14.11.2014

Основанием для обыска послужило подозрение в уклонении от уплаты налогов, а также запрос прокуратуры Афин, расследующей дело о взятках и отмывании денег.
ARCHIV - Ein Kampfpanzer Leopard 2 A7+ der Firma KMW (Foto vom September 2010). Deutschlands Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) will mit dem französischen Rüstungskonzern Nexter Systems zusammengehen. Foto: Clemens Niesner/dpa (zu dpa: Krauss-Maffei Wegmann will Zusammenschluss mit Franzosen vom 01.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Украинский кризис значительно повысил спрос на немецкие танки 28.10.2014

В странах Восточной Европы и Скандинавии вырос спрос на танки концерна Krauss-Maffei Wegmann. В компании это открыто связывают с событиями на Украине.
Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in voller Fahrt auf einem Testgelände (undatierte Aufnahme). Die Bundesregierung hat einem «Spiegel»-Bericht zufolge erstmals die Lieferung schwerer Kampfpanzer nach Saudi- Arabien genehmigt. Der Bundessicherheitsrat habe vor wenigen Tagen den Weg für den Export von modernen «Leopard II»-Panzern in das autoritär geführte Land frei gemacht, berichtet das Magazin. Die Saudis hätten Interesse an mehr als 200 Exemplaren. Der deutschen Rüstungsindustrie winkt damit ein Milliardengeschäft. Foto: KMW dpa (ACHTUNG: Veröffentlichung nur mit Angabe der Quelle Krauss-Maffei Wegmann) (zu dpa 0862 «Spiegel»: Deutscher Panzer-Export nach Saudi-Arabien genehmigt am 03.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Производители танков в ФРГ и Франции планируют слияние 02.07.2014

Танкостроительные концерны ФРГ и Франции KMW и Nexter Systems объявили о предстоящем слиянии. Совместное предприятие с ежегодным оборотом 2 млрд евро планируется создать до конца 2015 года.
HANDOUT - Die undatierte Aufnahme zeigt das Unterseeboot U32 der Klasse 212A bei einem Einsatz auf See. Beim Verkauf deutscher U-Boote nach Griechenland soll es in früheren Jahren zu Schmiergeldzahlungen gekommen sein. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» wurden in dieser Woche Büros der Unternehmen Rheinmetall-Defence-Electronics und Atlas Elektronik in Bremen und Wedel bei Hamburg durchsucht. Foto: Ricarda Schönbrodt/PIZ Marine (zu dpa Wegen Schmiergeldverdachts Razzien bei deutschen Rüstungsfirmen vom 24.08.2013, (ACHTUNG: Honorarfrei - Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und mit vollständiger Nennung der Quelle Ricarda Schönbrodt/PIZ Marine) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Немецкие фирмы оказались замешаны в коррупционный скандал в Греции 05.01.2014

В Греции набирает обороты многомиллионный коррупционный скандал, связанный с закупками оружия. Фирмы из Германии, Швеции и России выплатили бывшему высокопоставленному чиновнику Минобороны около 8 миллионов евро.
ARCHIV - Ein Kampfpanzer Leopard 2A6 der Bundeswehr fährt auf dem Truppenübungsplatz in Munster durch ein Gewässer (Archivfoto vom 15.06.2009). Der Kampfpanzer Leopard 2 ist einer der größten Verkaufsschlager der deutschen Rüstungsindustrie - aber auch einer der umstrittensten. Für ein mögliches Milliardengeschäft mit Indonesien gibt es jetzt neue Indizien. Der Bundesregierung liegt seit dem 23. Juli ein Antrag auf Ausfuhr von vier Exemplaren des aus den 1980er Jahren stammenden Leopards 2A4 zur Vorführung in dem südostasiatischen Land vor. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Foto: Maurizio Gambarini dpa (zu dpa 1626 am 23.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Катар и Саудовская Аравия хотят закупить немецкие танки 14.07.2013

Миллиардные контракты на покупку немецких вооружений готовят Саудовская Аравия и Катар. Обе страны Персидского залива заинтересованы в немецких танках "Леопард".