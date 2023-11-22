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Швейцария одобрила продажу танков Leopard 2 производителю

Александра Иванова
22 ноября 2023 г.

25 танков Leopard 2 будут сняты с вооружения Швейцарии и переданы концерну Rheinmetall. ФРГ пообещала, что они останутся в стране, или в государствах НАТО, или у партнеров ЕС.

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Украинские военные участся обращаться с танком Leopard 2, Польша. февраль 2023 года
Танк Leopard 2Фото: Krzysztof Zatycki/ZUMA press/picture alliance

Правительство Швейцарии одобрило передачу 25 танков Leopard 2 немецкому производителю - концерну Rheinmetall. Об этом сообщил Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду, 22 ноября.

Как говорится в его заявлении, Берлин пообещал, что эти танки останутся в Германии, или странах НАТО, или государствах - партнерах ЕС, которые таким образом пополнят собственные поредевшие запасы вооружений. Многие европейские страны нуждаются в пополнении резервов, поскольку передали часть собственных запасов защищающейся от российской агрессии Украине.

Запрос на продажу не использующихся более ВС Швейцарии танков Leopard 2 немецкому производителю - концерну Rheinmetall - правительство ФРГ направило в Берн в феврале. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) указали, что эти танки не будут направлены в Украину

Сложности с продажей Швейцарией танков

В июне правительство Швейцарии отклонило запрос швейцарского оборонного концерна Ruag на продажу Германии 96 хранящихся на складах в Италии танков Leopard 1, которые Берлин хотел отремонтировать и передать Украине. Тогда посол ФРГ в Швейцарии Михаэль Флюггер заявил, что его страна очень сожалеет о таком решении и надеется, что Берн пересмотрит принцип нейтралитета. В противном случае покупать оружие или боеприпасы в Швейцарии станет "сложно вплоть до невозможного", указал германский дипломат.

В конце сентября Федеральное собрание (парламент) Швейцарии проголосовало за снятие с вооружения ВС страны 25 танков Leopard 2 и продажу их немецкому производителю.

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