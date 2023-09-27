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В Швейцарии согласовали продажу танков Leopard производителю

Александра Иванова
27 сентября 2023 г.

Совет кантонов вслед за Национальным светом Швейцарии поддержал решение продать танки Leopard немецкому концерну Rheinmetall. Берлин обещал не отправлять их в Украину.

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Танк Leopard 2 армии Швейцарии
Один из танков Leopard 2 ВС Швейцарии во время ученийФото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Федеральное собрание (парламент) Швейцарии проголосовало за снятие с вооружения ВС страны 25 танков Leopard 2 и продажу их немецкому производителю. Во вторник, 26 сентября, это решение, уже одобренное Национальным советом, поддержал и Совет кантонов. При этом "за" высказались 25 парламентариев, 15 выступили против, еще 3 воздержались.

Мера направлена на то, чтобы пополнить запасы военной техники стран ЕС и НАТО, истощенные из-за снабжения вооружением Украины, поясняет агентство dpa.   

Правительство Швейцарии одобряет продажу танков немецкому производителю, однако ему еще предстоит определить срок, в который она будет осуществлена. Сторонники такой меры аргументируют, что она принимается в интересах внешней политики Швейцарии и ее политики безопасности. Между тем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), сообщая об этом шаге, пишет, что "внешняя политика выиграла у политики безопасности".

Реакция Германии на решение Швейцарии продать танки Leopard производителю

По словам посла ФРГ в Швейцарии Михаэля Флюггера (Michael Flügger), Германия "рада этому решению и благодарна", что Швейцария приняла его. "Нам нужны эти танки", - заявил он в эфире швейцарского телеканала SRF. При этом дипломат критично отозвался о запрете передавать швейцарские вооружения Украине.

Запрос на продажу не использующихся более ВС Швейцарии танков Leopard немецкому производителю - концерну Rheinmetall - правительство ФРГ направило в Берн в феврале. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) пообещали, что эти танки не будут направлены в Украину. 

В июне правительство Швейцарии отклонило запрос швейцарского оборонного концерна Ruag на продажу Германии 96 хранящихся на складах в Италии танков Leopard 1, которые Берлин хотел отремонтировать и передать Украине. Тогда посол Михаэль Флюггер заявил, что его страна очень сожалеет о таком решении и надеется, что Берн пересмотрит свой принцип нейтралитета. В противном случае покупать оружие или боеприпасы в Швейцарии станет "сложно вплоть до невозможного", указал германский дипломат.

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