В Швейцарии согласовали продажу танков Leopard производителю

Совет кантонов вслед за Национальным светом Швейцарии поддержал решение продать танки Leopard немецкому концерну Rheinmetall. Берлин обещал не отправлять их в Украину.

Федеральное собрание (парламент) Швейцарии проголосовало за снятие с вооружения ВС страны 25 танков Leopard 2 и продажу их немецкому производителю. Во вторник, 26 сентября, это решение, уже одобренное Национальным советом, поддержал и Совет кантонов. При этом "за" высказались 25 парламентариев, 15 выступили против, еще 3 воздержались.

Мера направлена на то, чтобы пополнить запасы военной техники стран ЕС и НАТО, истощенные из-за снабжения вооружением Украины, поясняет агентство dpa.

Правительство Швейцарии одобряет продажу танков немецкому производителю, однако ему еще предстоит определить срок, в который она будет осуществлена. Сторонники такой меры аргументируют, что она принимается в интересах внешней политики Швейцарии и ее политики безопасности. Между тем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) , сообщая об этом шаге, пишет, что "внешняя политика выиграла у политики безопасности".

Реакция Германии на решение Швейцарии продать танки Leopard производителю

По словам посла ФРГ в Швейцарии Михаэля Флюггера (Michael Flügger), Германия "рада этому решению и благодарна", что Швейцария приняла его. "Нам нужны эти танки", - заявил он в эфире швейцарского телеканала SRF. При этом дипломат критично отозвался о запрете передавать швейцарские вооружения Украине.

Запрос на продажу не использующихся более ВС Швейцарии танков Leopard немецкому производителю - концерну Rheinmetall - правительство ФРГ направило в Берн в феврале. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) пообещали, что эти танки не будут направлены в Украину.

В июне правительство Швейцарии отклонило запрос швейцарского оборонного концерна Ruag на продажу Германии 96 хранящихся на складах в Италии танков Leopard 1, которые Берлин хотел отремонтировать и передать Украине. Тогда посол Михаэль Флюггер заявил, что его страна очень сожалеет о таком решении и надеется, что Берн пересмотрит свой принцип нейтралитета. В противном случае покупать оружие или боеприпасы в Швейцарии станет "сложно вплоть до невозможного", указал германский дипломат.

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