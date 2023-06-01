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Швейцарский концерн может поставить танки Leopard Украине

Сергей Куприков
23 мин. назад

Швейцарский оружейный концерн Ruag официально подал правительству заявку на экспорт 96 танков Leopard 1.

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Танки Leopard 1
Танки Leopard 1Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

В споре по поводу поставок вооружений из Швейцарии в Украину наметился новый поворот. Швейцарский оружейный концерн Ruag официально подал заявку на экспорт 96 танков Leopard 1, подтвердил в четверг, 1 июня, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Это произошло вопреки сигналам правительства о том, что ему будет отказано. По данным Ruag, в покупке заинтересован немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Танки, нуждающиеся в инспекции и ремонте, в дальнейшем должны быть переданы Украине, заявила представительница концерна.

В ответ на неофициальный запрос Ruag в марте SECO сообщил, что концерн не получит разрешение на такую сделку. Швейцария твердо стоит на своем нейтралитете, согласно которому  она не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях. На этом основании Швейцария до сих пор отказывается от поставок танковых боеприпасов, которые она продала Германии несколько лет назад. Она требует договорных гарантий возможности запрещения дальнейшей перепродажи.

Представительница Ruag Кирстен Хаммерих объяснила факт подачи официальной заявки, несмотря на позицию SECO: "Мы хотели бы получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса". Танки были куплены в Италии несколько лет назад и до сих пор еще находятся там. Швейцарская армия хотела привести их в боевую готовность и перепродать или разобрать их на запчасти.

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