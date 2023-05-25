В Швейцарии одобрили продажу ФРГ 25 танков Leopard 2

Правительство Швейцарии согласно продать 25 немецких танков обратно ФРГ, которая просила их для восполнения собственных запасов техники после передачи танков Украине.

Правительство Швейцарии поддержало предложение комиссии по политике безопасности Национального совета страны о выводе из эксплуатации 25 танков немецкого производства Leopard 2 для будущей их продажи обратно производителю - немецкой компании Rheinmetall, сообщает агентство AFP в среду, 24 мая.

"Дальнейшее использование 25 из 96 танков, списанных швейцарской армией, не планируется, поэтому это количество может быть выведено из эксплуатации и продано, не мешая армии удовлетворять собственные потребности", - заявили в комиссии по безопасности Национального совета Швейцарии. Теперь решение должен одобрить парламент страны.

Одно из условий Швейцарии - танки не должны быть переправлены Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) в феврале просили министра обороны Швейцарии Виолу Амхерд согласиться на приобретение списанных танков швейцарской армии Leopard 2, ссылаясь на необходимость восполнить переданную Украине технику.

"Они заверили, что не переправят танки в Украину, а они останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные бреши", - говорится в ответе правительства Швейцарии.

Швейцария запрещает поставки своего оружия Украине

На вооружении швейцарской армии стоят 134 танка Leopard 2, еще 96 танков находятся на хранении, напоминает AFP. Ранее некоторые европейские страны, в том числе Германия, хотели передать Украине военную технику и снаряды швейцарского производства, однако Берн отказал, сославшись на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета.

В январе Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2, а также разрешила делать это другим странам. США пообещали передать Украине 31 танк Abrams, Великобритания - боевые танки Challenger 2. К концу апреля страны НАТО предоставили Украине 1550 бронемашин и 230 танков, напоминает AFP.

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