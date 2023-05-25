В Швейцарии одобрили продажу ФРГ 25 танков Leopard 2
Даниил Сотников
22 мин. назад
Правительство Швейцарии согласно продать 25 немецких танков обратно ФРГ, которая просила их для восполнения собственных запасов техники после передачи танков Украине.
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Правительство Швейцарии поддержало предложение комиссии по политике безопасности Национального совета страны о выводе из эксплуатации 25 танков немецкого производства Leopard 2 для будущей их продажи обратно производителю - немецкой компании Rheinmetall, сообщает агентство AFP в среду, 24 мая.
"Дальнейшее использование 25 из 96 танков, списанных швейцарской армией, не планируется, поэтому это количество может быть выведено из эксплуатации и продано, не мешая армии удовлетворять собственные потребности", - заявили в комиссии по безопасности Национального совета Швейцарии. Теперь решение должен одобрить парламент страны.
Одно из условий Швейцарии - танки не должны быть переправлены Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) в феврале просили министра обороны Швейцарии Виолу Амхерд согласиться на приобретение списанных танков швейцарской армии Leopard 2, ссылаясь на необходимость восполнить переданную Украине технику.
"Они заверили, что не переправят танки в Украину, а они останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные бреши", - говорится в ответе правительства Швейцарии.
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На вооружении швейцарской армии стоят 134 танка Leopard 2, еще 96 танков находятся на хранении, напоминает AFP. Ранее некоторые европейские страны, в том числе Германия, хотели передать Украине военную технику и снаряды швейцарского производства, однако Берн отказал, сославшись на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета.
В январе Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2, а также разрешила делать это другим странам. США пообещали передать Украине 31 танк Abrams, Великобритания - боевые танки Challenger 2. К концу апреля страны НАТО предоставили Украине 1550 бронемашин и 230 танков, напоминает AFP.