  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Танки Leopard на вооружении швейцарской армии
Танки Leopard на вооружении швейцарской армииФото: picture alliance/KEYSTONE
ПолитикаШвейцария

Швейцария может изменить формат своего нейтралитета

Сергей Гуща
12 мин. назад

Властям Швейцарии предлагают разрешить третьим странам направить в Украину боеприпасы швейцарского производства, а также продать Польше и Чехии танки Leopard швейцарской армии, сообщил Bloomberg.

https://p.dw.com/p/4N2YT

Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает в четверг, 2 февраля, агентство Bloomberg. В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить властям страны продать Польше, Словакии и Чехии имеющиеся в распоряжении швейцарской армии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву.

В беседе с Bloomberg Майя Риникер, депутат от Свободной демократической партии, внесшей этот проект на рассмотрение парламента, пояснила: "Мы не можем отказаться от нейтралитета Швейцарии, но нам надо обсудить, какие у нас есть возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария".

Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии в Швейцарии невозможно было представить, подчеркивает агентство. Швейцария не поставляла оружие ни одной из воюющих сторон ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

На складе в Швейцарии находятся 96 танков Leopard

Швейцарская армия владеет 96 танками Leopard, но они не используются и уже десять лет находятся на складе, планируется вывести их из эксплуатации. Для продажи танков парламент Швейцарии должен принять соответствующее решение. Минобороны Швейцарии сообщило Bloomberg, что пока ни европейские страны, ни производитель военной техники - немецкий концерн Rheinmetall не направили запросы о покупке танков.

Майя Риникер предложила продать выведенные из эксплуатации танки восточноевропейским странам ЕС по символической цене: один швейцарский франк за машину. Однако, по ее словам, в ходе обсуждения в парламенте на прошлой неделе эта идея была отклонена. При этом предложение продать оружие другим странам ЕС кроме свободных демократов поддерживают центристская Зеленая либеральная партия и правоцентристская партия "Центр", которая считает целесообразным продать эти танки по их рыночной цене. В то же время крупнейшая из представленных в парламенте консервативная Швейцарская народная партия не планирует поддерживать законопроект, сообщил агентству ее депутат Томас Эски.

Согласно последним опросам общественного мнения, 55 процентов жителей страны выступают за то, чтобы Швейцария разрешила другим странам передачу Украине оружия и боеприпасов швейцарского производства. 40 процентов швейцарцев - против.

Смотрите также:

Что слышно о немецком танке Leopard 2

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Зеленский ударил по внутренним врагам. Киеву дадут дальнобойные ракеты. Битва за Бахмут. DW Новости (01.02.2023)

Зеленский ударил по внутренним врагам. Киеву дадут дальнобойные ракеты. Битва за Бахмут. DW Новости (01.02.2023)

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, который впервые может включать ракеты большей дальности. На этом фоне СБУ нагрянула с обысками к ряду действующих и бывших чиновников, в том числе бизнесмену Игорю Коломойскому, экс-министру Арсену Авакову, также были уволены ряд руководителей Государственной таможенной и налоговой служб Украины. Как кадровые чистки объясняют в Киеве?
Политика24 ч. назад32:18 мин.
www.bloomberg.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Украина будет участвовать в программе ЕС "Единый рынок"

Конфликты51 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - несколько мужчин устанавливают бюст Сталина, Сталин "заносит" над ними руку с плеткой.

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Политика3 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

Политика4 ч. назад60:08 мин.
Кладбище Россошки

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

Культура2 ч. назад
Флаги с логотипом OMV перед штаб-квартирой австрийского концерна в Вене

Австрийский партнер "Газпрома" OMV не знает, как уйти из РФ

Австрийский партнер "Газпрома" OMV не знает, как уйти из РФ

Экономика и бизнес2 ч. назад
Сталинград, 1943 год

Сталинградская битва - переломный момент войны

Сталинградская битва - переломный момент войны

История5 ч. назад
Логотип компании Uniper перед зданием ее штаб-квартиры в Дюссельдорфе

Газ подешевел, и Uniper вдвое снизил убытки из-за "Газпрома"

Газ подешевел, и Uniper вдвое снизил убытки из-за "Газпрома"

Экономика и бизнес7 ч. назад
На главную страницу