Швейцария может изменить формат своего нейтралитета

Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает в четверг, 2 февраля, агентство Bloomberg. В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить властям страны продать Польше, Словакии и Чехии имеющиеся в распоряжении швейцарской армии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву.

В беседе с Bloomberg Майя Риникер, депутат от Свободной демократической партии, внесшей этот проект на рассмотрение парламента, пояснила: "Мы не можем отказаться от нейтралитета Швейцарии, но нам надо обсудить, какие у нас есть возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария".

Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии в Швейцарии невозможно было представить, подчеркивает агентство. Швейцария не поставляла оружие ни одной из воюющих сторон ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

На складе в Швейцарии находятся 96 танков Leopard

Швейцарская армия владеет 96 танками Leopard, но они не используются и уже десять лет находятся на складе, планируется вывести их из эксплуатации. Для продажи танков парламент Швейцарии должен принять соответствующее решение. Минобороны Швейцарии сообщило Bloomberg, что пока ни европейские страны, ни производитель военной техники - немецкий концерн Rheinmetall не направили запросы о покупке танков.

Майя Риникер предложила продать выведенные из эксплуатации танки восточноевропейским странам ЕС по символической цене: один швейцарский франк за машину. Однако, по ее словам, в ходе обсуждения в парламенте на прошлой неделе эта идея была отклонена. При этом предложение продать оружие другим странам ЕС кроме свободных демократов поддерживают центристская Зеленая либеральная партия и правоцентристская партия "Центр", которая считает целесообразным продать эти танки по их рыночной цене. В то же время крупнейшая из представленных в парламенте консервативная Швейцарская народная партия не планирует поддерживать законопроект, сообщил агентству ее депутат Томас Эски.

Согласно последним опросам общественного мнения, 55 процентов жителей страны выступают за то, чтобы Швейцария разрешила другим странам передачу Украине оружия и боеприпасов швейцарского производства. 40 процентов швейцарцев - против.

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