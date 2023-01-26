Rheinmetall готов дать к танкам для Киева много боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может предоставить большое количество боеприпасов для танков Leopard 2, которые Германия и другие страны отправят Украине, защищающейся от российской военной агрессии. "Rheinmetall к этому готов и заранее значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов, особенно крупнокалиберных", - заявили в концерне, отвечая в среду, 25 января, на запрос газеты Rheinische Post.

В Rheinmetall также отметили, что вложили и продолжают вкладывать значительные средства в увеличение штата сотрудников и создание новых производственных мощностей - очевидно, имея в виду строительство нового завода по производству боеприпасов. "Мы делаем все, чтобы поддержать Украину, а также НАТО и федеральное правительство, в том числе и необходимыми боеприпасами", - подчеркнули представители оборонного предприятия.

По их словам, увеличение мощностей позволит концерну обеспечить потребности в боеприпасах как бундесвера, так и сил обороны других стран, на вооружении которых стоят танки Leopard 2.

Танк Leopard 2 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, в его общий боекомплект входят 42 выстрела, причем в боеукладке первой очереди в башне находится 15 выстрелов. Пушка может вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными оперенными подкалиберными снарядами, а также легкими противотанковыми ракетами типа LAHAT.

Берлин одобрил поставки танков Leopard 2 Киеву

Ранее 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально подтвердил намерение Германии поставить Украине основные боевые танки Leopard 2, которые Украина запрашивала уже длительное время. На первом этапе Берлин предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также разрешит другим странам реэкспортировать танки вооруженным силам Украины. Всего Киев может получить от европейских партнеров примерно 90 боевых машин типа Leopard 2. Кроме того, власти США согласились передать Украине 31 танк М1 Abrams.

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