Литва передала Украине зимний пакет военной помощи

В новый пакет вошли боеприпасы, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение, сообщило министерство обороны Литвы. Тем самым Вильнюс реагирует на "наиболее важные потребности и приоритеты Украины".

Власти Литвы передали Украине новый пакет военной помощи для противодействия российскому вторжению. В числе прочего в него вошли 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение, сообщило в среду, 22 ноября, министерство обороны в Вильнюсе.

Анушаускас: Вильнюс реагирует на ключевые потребности Украины

"Наша приверженность помощи Украине остается непоколебимой", - заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, Вильнюс, сформировав новый пакет помощи, реагирует на "наиболее важные потребности и приоритеты Украины". "Предоставляя патроны, системы дистанционного подрыва и оборудование для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем устойчивость Украины к российской агрессии", - добавил Анушаускас.

Новый пакет военной помощи Украине министерство обороны Литвы анонсировало 17 ноября. В начале месяца Вильнюс поставил Киеву две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Литва - один из наиболее решительных сторонников и доноров Украины. По данным Минобороны балтийской страны, с начала полномасштабного российского вторжения Вильнюс передал Украине военную помощь на полмиллиарда евро.

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