Проект помощи Украине прошел первое голосование в Сенате США

Одобрит ли Конгресс новую помощь Украине, остается неясным: законопроект еще должен пройти итоговое голосование в Сенате и получить одобрение в Палате представителей.

Новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате США. В четверг, 8 февраля, он набрал 67 голосов, еще 32 законодателя были против. Теперь сенаторы должны будут обсудить поправки к документу, после чего он будет вынесен на итоговое голосование в Сенате.

Днем ранее республиканцы заблокировали законопроект, предусматривавший не только финансирование военной помощи другим государствам, но и выделение средств на укрепление американских границ для защиты от нелегальной миграции. Новый законопроект, получивший в итоге так называемую процедурную поддержку, был вынесен на голосование в "урезанном" виде - без двухпартийного соглашения о безопасности границ.

"Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности", - прокомментировал итоги голосования лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. "Неспособность принять этот законопроект только придаст смелости автократам, таким как Путин и Си, которые не хотят ничего, кроме упадка Америки. Теперь, когда мы находимся на стадии рассмотрения законопроекта, мы надеемся достичь прогресса с нашими коллегами-республиканцами при обсуждении поправок", - отметил он.

Новый пакет помощи включает 60 миллиардов долларов на поддержку Украины в ее защите от российского военного вторжения, 14,1 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности Израиля, 9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и 4,8 миллиарда долларов на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Даже если Сенат примет законопроект, документ должен быть одобрен Палатой представителей, в которой большинство мест занимают республиканцы. С осени 2023 года этот орган не раз отказывался от принятия подобных соглашений.

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